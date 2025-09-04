FOTO Dirnuli su srca, a sada ih više nema: Ovi natjecatelji 'Života na vagi' prerano su nas napustili

Trenutačno se na RTL-u emitira deveta sezona showa "Život na vagi", a tijekom prethodnih osam upoznali smo mnogo kandidata kojima je cilj bila promjena navika te učenje o zdravom životu kako bi ponovno bili zdravi. Neki od njih u tome su uspjeli te smršavjeli, a neki od njih počeli su se baviti i sportom kao treneri.
Ovaj put nije nimalo lagan, a borba s težinom je dugotrajna i teška te višak kilograma može poremetiti i zdravlje. Neki kandidati ovu bitku nisu dobili i napustili su nas nakon showa, a mi smo se prisjetili svih njih.
Kandidat prve sezone showa Neven Vuljanković preminuo je u 40. godini. Neven je u show došao s 240 kilograma, a uspio je skinuti skoro 70 i na zadnje vaganje došao je sa 172 kilograma.
Vijest o njegovoj smrti je šokirala i rastužila produkciju te ostale kandidate.
U prvoj sezoni sudjelovao je i Damir Leskovec čije su život u 49. godini prekinule posljedice plućne bolesti i moždani udar. Damir je i pri ulasku u show imao zdravstvenih problema te 173,9 kilograma.
Tijekom natjecanja uspio je skinuti 18 kilograma. 
Kandidat pete sezone 'Života na vagi' Danijel Mihaljčić imao je 48 godina kada mu je život prerano prekinuo srčani udar. U showu je uspio izgubiti 33 kilograma, no zbog ozljeda je morao odustati.
Njegova smrt ostavila je prazninu među kandidatima i gledateljima.
U šestoj sezoni upoznali smo Vanju Žikić iz Varaždina. U show je ušla sa 140 kilograma, a iako se nadala podršci i promjeni, ispala je prva nakon što je izgubila 8,4 kilograma.
Preminula je u srpnju 2021. u 29. godini u riječkoj bolnici nakon borbe s bakterijskom upalom pluća i sepsom. 
