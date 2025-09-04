FOTO Dirnuli su srca, a sada ih više nema: Ovi natjecatelji 'Života na vagi' prerano su nas napustili
Trenutačno se na RTL-u emitira deveta sezona showa "Život na vagi", a tijekom prethodnih osam upoznali smo mnogo kandidata kojima je cilj bila promjena navika te učenje o zdravom životu kako bi ponovno bili zdravi. Neki od njih u tome su uspjeli te smršavjeli, a neki od njih počeli su se baviti i sportom kao treneri.
Ovaj put nije nimalo lagan, a borba s težinom je dugotrajna i teška te višak kilograma može poremetiti i zdravlje. Neki kandidati ovu bitku nisu dobili i napustili su nas nakon showa, a mi smo se prisjetili svih njih.