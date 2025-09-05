Danijela Dvornik nije mogla vjerovati što je napravio gost u apartmanu njezine mame, objavila je na Instagramu

Danijela Dvornik bila je u posjeti mami Žarki koja na Visu ima apartmane i objavila je video u kojem je pokazala kako je što je jedan gost napravio u apartmanu u kojem je boravio samo jednu noć. - Znači ovdje je bio jučer jedan lik, samo jednu noć i lik je uspio skinuti bonagracije (karniše) i zavjese s prozora. Znači to je bacio na pod, ja ne mogu vjerovati… Da li ljudi dođu u hotel i skidaju zavjese? - pitala je Danijela u videu koji je objavila na Instagram storyju. Podijelila je kasnije i nekoliko fotografija s mamom Žarkom, a nedavno je na Instagramu pokazala i svoju sestru.

- Koliko smo se mi svađale... Znale bi se i potući, otac je mora intervenirat i to sa posla", započela je Danijela vrativši pratitelje u dane svog djetinjstva u Splitu. "Ja sam bila prva, 5 godina kasnije došla je ona. Par dana nakon što je došla kući, ja sam plakala i bijesno pitala mamu 'zašto si je morala rodit?', 'zašto nisam ostala jedina?'", napisala je i u nastavak priče opisala je još živopisnih detalja iz perioda zajedničkog života sa sestrom.

"Poslije je bilo, kud ja, tu i ona. Vječni uteg na mojim dječjim leđima i najveća špijunica u tom dobu odrastanja i vječnih tajni koje je ona s radošću otkrivala materi i ocu", prisjetila se Danijela. No, kako to u sestrinskim odnosima često biva, nakon "izdaje" i cinkanja roditeljima, uslijedila bi i grižnja savjesti mlađe sestre. "Onda bi me starci stavili u kaznu a ona imala toliku grižnju savjesti da bi mukotrpno radila na pregovorima da me ipak puste iz kazne. I kad bi ona pobjedonosno došla i rekla 'Dani, možeš ići vani, nagovorila sam starce da te ipak puste.' Ja bih ponosno i tvrdoglavo odgovorila: 'E baš neću sad!'", opisala je Danijela. Pravi preokret u njihovu odnosu, otkrila je Danijela, dogodio se tek u odrasloj dobi, kada su životni putevi počeli graditi zreliju vezu. "Tek negdje kad sam ja se udala a ona otišla na faks… naš je odnos poprimio ono sto se zove sestrinstvo", zaključila je.