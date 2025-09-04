2120. Zemlju kontrolira pet tvrtki, kao i kolonizirani Sunčev sustav, među njima je i nedavno osnovana Prodigy Corporation

Alien: Earth, SkyShowtime

Stigla je konačno iščekivana serija kojom jedna od najuspjelijih filmskih franšiza izlazi iz okvira velikih ekrana i kreće putem “Ratova zvijezda”, na male ekrane i streamere. Sve što se oko serije događa zapravo je očekivano. Nakon gotovo apsolutnog početnog oduševljenja, očekivano je kod publike nastupilo lagano hlađenje, no nikakva takva promjena neće ukloniti činjenicu kako je “Alien: Earth” među najočekivanijim serijama ove godine. Po gledanosti i intenzitetu rasprava opravdala je to očekivanje, a donijela očekivani prijepor kada se o sadržaju radi. Jer, prvi je film o okrutnom i bešćutnom biću negdje duboko iz svemira snimljen davne 1979. godine te je odolio ispitu vremena. No, vremena se mijenjaju, pa tako i publika, dopustimo si i taj stereotip, pa je i sadržaj ponešto njima prilagođen. Radnjom se serija odvija dvije godine prije one opisane u prvom filmu, 16 godina nakon “Alien: Covenant”, no tempom i atmosferom zapravo s njima ima malo toga zajedničkog. Doista je ovo “Alien” koji nastoji pronaći novu publiku i produžiti si dodatno neobično dug život koji je do sada živio u kinima. Kada se čitaju komentari na specijaliziranim portalima, očito je da dobar dio vjerne publike ne prima seriju na najbolji način. Za nas, to nije opravdano jer se ne shvaća da bi puko prenošenje koncepta koji je vladao horor žanrom u kinima bilo vjerojatno potpuno pogrešno. Ovo je serija u kojoj se odvija više radnji istodobno, a pojedine se vrte iznimno brzo, ali se kroz seriju Noah Hawley, jedan od najtraženijih autora danas, dotiče vrlo suvremenih tema, kao što su transhumanizam, prije svega u smislu bolesti koje uporno ne možemo promijeniti, umjetne inteligencije, gdje treba Ridleyju Scottu čestitati što ju je prepoznao tako rano, zatim važnosti društva i obitelji, sve zajedno budućnosti čovječanstva koje, dakle, živi kvalitetno, ali je i dalje vrlo ranjivo i u vječnom je strahu od nepoznatog. Ovdje upoznajemo čak tri umjetne ljudske vrste, kiborge, sintetike i hibride, svaka u cilju osiguranja čovjekove besmrtnosti, što je jasno signalizirano time da su tijelima gotovo tinejdžeri. U “Alien: Earth”, znači, 2120. Zemlju kontrolira pet tvrtki, kao i kolonizirani Sunčev sustav, među njima je i nedavno osnovana Prodigy Corporation. USCSS Maginot, svemirski istraživački brod klase C, naravno, tvrtke WeylandYutani, približava se Zemlji nakon 65-godišnje ekspedicije u kojoj je prikupio izvanzemaljske uzorke. U drugoj radnji, na Prodigyjevom istraživačkom otoku Neverland, terminalno bolesno dijete po imenu Marcy Hermit postaje prvi hibrid, čija se svijest prenosi na odraslo sintetičko biće i preimenuje se u Wendy. Ona se prilagođava svom novom tijelu uz pomoć sintetičkog mentora Kirsha. Maginot, međutim, iznenada skreće ravno prema Zemlji, na mjesto udara poslana je ekipa tih “novih ljudi”.