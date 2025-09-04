Naši Portali
'ŽIVOT NA VAGI'

Kandidate očekuje prvi veliki izazov: 'Baš je papren'

VL
Autor
Vecernji.hr
04.09.2025.
u 20:30

Autobus se zaustavio u kamenolomu. Kod Kate je to izazvalo još veću tremu dok je Zvone samouvjeren.

U trećoj epizodi 'Života na vagi' natjecatelje čeka prvi veliki izazov - i odmah ispit hrabrosti, snage i timskog duha. Dok su putovali prema nepoznatoj lokaciji, nervoza je rasla. „Dan velikog izazova mi je najmrži dan u 'Životu na vagi'. Prvo ta neizvjesnost...“, priznala je Kate i nastavila: „Loše mi je kad vidim gdje dolazimo i imam ogromnu tremu.“ Ni Domagoj nije bio miran: „Meni se ovo ne čini na dobro. Prvi izazov je pred nama, a sve okolo šuma, bregi zagorski...“

Autobus se zaustavio u kamenolomu. Kod Kate je to izazvalo još veću tremu dok je Zvone samouvjeren pa kaže: „Spreman sam za što god dolazi.“ A onda su treneri Mirna i Edo otkrili pravila. „Odlučili smo prvi tjedan zapapriti našim natjecateljima pa je i ovaj prvi veliki izazov baš papren“, najavio je Edo.

Zadatak je jasan, ali nimalo lak: prokopati tunel kroz brdo pijeska i provući kroz njega svakog člana tima. Svaka zastavica znači korak bliže pobjedi, a ona donosi i posebnu nagradu - vreću u koju stane tri kilograma pijeska. Koliko će je napuniti, odlučuje pobjednički tim, ali je nosi gubitnički, i to na sljedećem vaganju!  Hoće li tremu, klaustrofobiju i kaos nadjačati snaga i upornost? I tko će upisati prvu veliku pobjedu sezone - crveni ili plavi? Pogledajte večeras od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

život na vagi RTL showbiz

