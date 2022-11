Otkrivamo tko se prijavio na Doru: Za Eurosong se bore Daniel Popović, ali i Vuco s pjesmom Arsena Dedića!

Protekli vikend završen je natječaj za Doru 2023., hrvatski izbor za Pjesmu Eurovizije, natjecanje koje će se iduće godine održati u engleskom gradu Liverpoolu. Podsjetimo, ove godine pobijedila je ukrajinska grupa Kalush Orchestra s pjesmom "Stefania", a zbog rata u Ukrajini domaćinstvo je dobila Velika Britanija.

Prvi put ove godine Hrvatska radiotelevizija organizirat će dva polufinala, a za pobjedu na Dori borit će se 28 pjesama. Premda je Dora posljednjih godina poznata kao natjecanje mladih pjevača, doznajemo da bi se iduće godine među njima mogli naći i neki iskusni, dobro poznati glazbenici. Jedan od njih je i Daniel Popović, koji je 1983. na Pjesmi Eurovizije u Münchenu pjesmom "Džuli" osvojio četvrto mjesto. Inače, Daniel je i 1991. zamalo predstavljao bivšu zemlju na Eurosongu jer je pjesmom "Ma daj obuci levisice" osvojio drugo mjesto, a Jugoslaviju je predstavljala Bebi Dol. Kad bi Daniel pobijedio na Dori, nastupio bi ponovno na Euroviziji nakon punih 40 godina. Osim Daniela najzanimljivije ime koje bi se moglo naći na Dori je Siniša Vuco.

- Čitao sam intervju s urednikom Dore Tomislavom Štenglom, koji je kazao da se na Dori traže umjetnička djela bez obzira na glazbeni stil. Zato sam se odlučio poslati baš prava umjetnička djela. Sjetio sam se da u ladici imam pjesme koje sam prije punih 14 godina radio s pokojnim Arsenom Dedićem, ispričao nam je u dahu Siniša Vuco. Naime, Vuco je te 2008. preko Matije Dedića upoznao njegova oca Arsena, s kojim se brzo sprijateljio. Siniša je napisao tekst za tri pjesme, a Arsen mu je napisao glazbu. Te su se godine, kaže Vuco, redovito čuli, i preko telefona radili na pjesmama.

- Bitno je napomenuti da sam za Doru dobio blagoslov Matije Dedića i Gabi Novak, tako da smo Arsen i ja potpisani kao autori. Te su pjesme dugo stajale u ladici jer nisam htio nakon Arsenove smrti dobivati poene pjevajući njegova djela. Pjesme koje sam poslao na natječaj zovu se "Oboje smo pali" i "Ostavi tugu za sutra", a otpjevao sam ih samo uz pratnju gitare. Nastupim li na Dori, na pozornici će biti samo gitara i ja. Ne znam zašto mi Hrvati uvijek težimo kopiranju strane glazbe, pa se na Dori najčešće može čuti plesna glazba. Možda bi upravo naša šansona bila prava stvar, mišljenja je Vuco koji je 2007. bio jedan od favorita Dore s pjesmom "Zbog tebe", no diskvalificiran je nekoliko dana prije natjecanja zbog navodnog obiteljskog nasilja, premda to nikad nije bilo dokazano.

Drugu šansu na Dori pokušat će dobiti i Damir Kedžo, koji je preklani pobijedio s pjesmom "Divlji vjetre", no, nažalost, nije nastupio na Euroviziji jer je natjecanje otkazano zbog pandemije koronavirusa. Kedžo je na društvenim mrežama objavio da se prijavio za iduću Doru.

- Nadam se da ste mi dobro. Ja jesam zato što mi je toliko lijepih poruka došlo u posljednja 24 sata. Hvala vam svima što toliko podržavate moju prijavu na Doru a da pjesmu zapravo niste ni čuli. Obećavam da je pjesma jako dobra, tako da se nadam da ćemo se vidjeti na Dori iduće godine - kazao je Kedžo.

Na ovogodišnju Doru prijavili su se još neki poznati domaći autori. Boris Đurđević nije poslao pjesmu za Coloniju, ali jest za Meri Andraković. Pjesma je na engleskom i zove se "Bye, Bye, Blonde".

Darko Bakić iz grupe Buđenje otkrio nam je da će za Doru konkurirati pjesmom "Sevdah & Blues".

- Radi se o projektu TransOrkestar, u kojem pjeva Iva Ivković Ivanišević, pjevačica grupe 4 Hombres & Flowery. Ima fantastičan glas, pa sam im napravio pjesmu modernog izričaja s primjesama sevdaha. Neki koji su je čuli kažu da zvuči bolje od Amire Medunjanin - kazao je Bakić.

Osim njih potvrđeno nam je da su svoje pjesme za Doru poslali i Boris Štok, Barbara Munjas, Eni Jurišić, Lea Dekleva, Medea Market Sindik, Kristijan Marolt, Anezi, te grupe Top Of The Pops i Groovetastic. Na pjevačkoj pozornici mogao bi debitirati i glumac Matko Knešaurek, koji je prijavio duet s Vlatkom Burić Dujmović. Zanimljivo je da ove godine pjesme nisu poslali neki od autora i glazbenika koji su prijašnjih godina bili u samom vrhu. Vlaho Arbulić autor je koji je ove godine imao dvije pjesme u finalu, no sad se nisu prijavili ni Tia Miljanović ni Marko Bošnjak, koji je na Dori 2022. osvojio drugo mjesto. Na Dori 2023. nećemo gledati ni Lorenu Bućan, mladu pjevačicu koja je 2019. s pjesmom "Tower Of Babylon" osvojila drugo mjesto.

