Bujna Slavonka objavila zavodljivu fotku s hrvatskom šahovnicom na grudima: 'Takva bi u Kataru dobila 15 godina zatvora'

Claudia Rivier 26-godišnja je Slavonka sa zagrebačkom adresom koju na Instagramu prati 623 tisuće ljudi, a prošle je godine privukla pažnju i svjetskih medija. Ovog je lipnja i dokazala da su njezine grupi prave uz dokaz s ultrazvuka. Rivier je strastvena navijačica hrvatske reprezentacije, a to je pokazala i najnovijom fotografijom na Instagramu.

- Svjetsko prvenstvo u Katru je službeno počelo. Mogu li vas motivirati da počnete navijati za Hrvatsku? Pokušat ću - napisala je pored fotografije na kojoj je pozirala u minijaturnom badiću s hrvatskom šahovnicom.

Grudi su joj najčešće u prvom planu, a tako je bilo i s ovom fotografijom, a iako su uglavnom hvalili njezinu ljepotu, bilo je i komentara koji su je podsjetili na rigoroznost Katara.

"Pa, možeš navijati za Hrvatsku, ali u svojoj zemlji. Jer u Katru bi s tim outfitom išla u zatvor na 15 godina", napisao joj je pratitelj, a drugi dodao: "Inače me baš briga za nogomet, ali s takvim 'argumentima' mogu i ja podržavati Hrvatsku!".

Inače, mlada Slavonka prije malo više od dvije godine počela je spontano stavljati slike na profil i ljudi su vidjeli potencijal.

- U životu postoje ljudi koji se usude i koji se ne usude, ja sam jedna od onih koji se usude. Motivirana sam ciljem da budem najbolja u onome što radim i to me gura kroz karijeru - rekla je Slavonka za Dnevnik.hr prošle godine i dodala kako joj je obitelj najveća podrška.

- Oni su, dakako, moja obitelj i moja unutarnja sreća. Kad je riječ o slavi, mislim da nitko od meni bliskih osoba nije bio šokiran odlukom da živim javni život, to se nekako uvijek znalo, predosjećalo. Za to ili jesi ili nisi. Ja sam svoju budućnost vidjela kristalno jasno još kao dijete - kazala je Claudia. Influencerica koja živi u Zagrebu opisala je i kakve su reakcije ljudi kada je vide.

- Reakcije su različite, žene se uglavnom zgražaju na velike grudi jer sve što druga žena ima, a ti nemaš je bljak. Ja uvijek kažem da moj subotnji izlazak liči na nedjeljnu misu jer sa svakog ćoška čuješ 'Isuseeee'. Muškarci se uglavnom udaraju laktovima da slučajno jedan u ekipi ne propusti prizor, to me posebno nasmije. Svjesna sam da nije uobičajeno vidjeti ženu poput mene na ulici, pogotovo jer ja svoje obline rado naglašavam. Prepoznaju me s Instagrama još od samih početaka, nekad jednostavno vidiš po ljudima da te prepoznaju - ispričala je. Istaknula je i da se ne može sjetiti da je imala neugodnih situacija.

