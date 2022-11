Tragična vijest iz Katara: Tehnički direktor ITV-a iznenada preminuo tijekom nogometnog prvenstva

Samo dan nakon pompoznog otvaranja ovogodišnjeg Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru s Arapskog poluotoka stiže tužna vijest. Dok je pokrivao zbivanja na Mundijalu tragično je preminuo tehnički direktor ITV Sporta Roger Pearce (64) koji je bio među brojnim medijskim djelatnicima koji su otputovali u Dohu.

Tužnu vijest u ponedjeljak je otkrio njegov kolega, voditelj Mark Pougatch i to dok je u tijeku bila utakmica između Walesa i SAD-a.

"Imamo vrlo tužne vijesti za vas iz Katara. Naš tehnički direktor, Roger Pearce, koji je bio ovdje na svom osmom Svjetskom kupu, nažalost je preminuo. Roger je bio vrlo cijenjena osoba u industriji televizijskih sportskih prijenosa. Za ITV je bio ključan u logističkom planiranju i isporuci Svjetskog kupa u ragbiju, kao i Svjetskog prvenstva u nogometu, kao i Eura. Uvijek je imao osmijeh na licu i ostavljao je osmijeh na vašim licima. Bio je krajnje posvećen, profesionalan, šarmantan i iznimno popularan", kazao je voditelj ITV-a tijekom informativne emisije u kojoj je gledateljima priopćio vijest o gubitku kolege koji je za ITV radio 43 godine tijekom kojih je pokrivao velike sportske manifestacije uključujući i osam svjetskih prvenstava.

ITV Sport presenter Mark Pougatch took a few moments during this evening's World Cup programme to pay tribute to technical director Roger Pearce who died over the weekend. pic.twitter.com/tro8WdP4gT