Vanna u jednoj novoj i neočekivanoj ulozi: 'Obožavam nogomet, a ovaj prilika me neopisivo veseli'

Tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru na Drugom programu Hrvatskog radija (HRT-HR2) sve je u znaku nogometa i odlične zabave. Ekipa Drugog programa prati Vatrene u eteru i izvan njega. Uz redovita javljanja naših kolega iz Katara i objave na mrežnim stranicama i društvenim mrežama, i vi možete podržati Vatrene i biti dio spektakla.

Slušajte i gledajte Drugi program Hrvatskog radija preko društvenih mreža (Facebook stranice Drugog programa, Instagram Hrvatskoga radija) i pridružite se uživo na zagrebačkom Trg Kralja Tomislava (adventski Ledeni park), u nedjelju 27. studenog od 14 sati.

Ekipu Drugog programa koju predvode vezni igrači - Zlatko Turkalj Turki i Nataša Mikas - a uz njih u radijskom napadu kao špic igrači najbolje zabave sudjeluju: Vanna (ekskluzivna komentatorica Svjetskog nogometnog prvenstva), Zaprešić Boys, Swingersi i Kraljevi ulice.

- Često kažemo da smo zemlja sa četiri milijuna izbornika, pa eto, ja nisam izbornik, ali sam navijač i ljubitelj. Nogomet je najpopularniji sport na svijetu, a SP je najuzbudljivije natjecanje. Baš me veseli što ću imati priliku za HR2 podijeliti svoju strast za nogometom sa slušateljima Hrvatskog radija. Jedva čekam! – ističe Vanna, ekskluzivna komentatorica Svjetskog nogometnog prvenstva na Drugom.

Foto: Promo

Strastveni zaljubljenik u nogomet je i Robert Mareković, prva kopačka sastava The Swingers: - Nogomet je moja najveća strast uz glazbu. Tata me vodio na utakmice u Maksimir u danima kad mi je brojanje do 10 bio veliki problem. Odrastajući, krenuo sam i sam na stadion, a prateći utakmice putovao sam širom Europe, odlazeći za loptom upoznavao sam metropole poput Madrida, Londona ili Istanbula. Veliki sam pratitelj europskog nogometa, specijalno engleskog, a naravno, kao i svi, uvijek pratim Vatrene i veselim se Svjetskom prvenstvu!

Foto: Promo

U nedjelju, 27. studenog, svoje nogometno znanje s nama će podijeliti i Tomislav Bralić (klapa intrade), Pero Galić (Opća opasnost), Ivan Dečak (Vatra), Igor Delač, Goran Karan, Jurica Pađen ... i drugi sjajni glazbenici – nogometaši.

Stoga dođite na Tomislavac u nedjelju, 27. studenog u 14 sati - i uživo slušajte i gledajte nastup Zaprešić Boysa i Swingersa, te radijski prijenos utakmice između Hrvatske i Kanade.

Sljedeće sportsko – zabavno druženje uživo bit će 1. prosinca kada naši Vatreni igraju protiv Belgije. Vatrenu atmosferu u eteru Drugog i na zagrebačkom Trg Kralja Tomislava (adventski Ledeni park) dodatno će podgrijavati zagrebački Kraljevi ulice.

