Otkrivamo što će se dogoditi u omiljenim domaćim serijama ove jeseni: Neočekivani obrati i intrige

Glumci iz omiljenih domaćih serija ovo ljeto nisu samo odmarali, jer su dio ljeta marljivo snimali i nove nastavke serija koje su osvojile gledatelje otkako su se prošle jeseni počele prikazivati. Omiljeni likovi iz serija Nove TV "Kumovi" i "U dobru i zlu" ove jeseni pripremaju publici nove zaplete, snažne priče, neočekivane odluke u čijim se sudbinama lako pronaći. Jedna od najdugovječnijih i gledateljima omiljenih serija su "Kumovi" koja u novoj sezoni, kako najavljuju s Nove TV, obećava nove zaplete, emocije i dozu dobro poznatog humora. U zanimljive životne situacije omiljenih likova uplest će se i pokoji novi lik koji bi mogao pomrsiti život mještana u Zaglavama. Nakon što je Goran doznao za Karmelinu prošlost s Markom, napetosti dodatno rastu, a Macane i Gotovce očekuju novi problemi... Podsjetimo kako je pred kraj prošle sezone "Kumova" povratak Cvite iz Basela uzburkao odnose među Macanima i Akrapima, a Kata je svojim novim imidžem i prvim radnim danom u Općini izazvala brojne reakcije među sumještanima. Braco je teško podnio Vedranin odlazak te sve češće traži društvo i bijeg od stvarnosti za šankom, gdje ga susreće suspendirani Goran...

Prva sezona serije "U dobru i zlu" ostavila je otvorena mnoga pitanja, pa je tako posljednja epizoda prije ljetne pauze donijela preokrete koji su dodatno uzdrmali život Veljka Sriće, uglednog poslovnog čovjeka s dvostrukim životom, čije mračne tajne polako razaraju njegovu obitelj i karijeru. Dinamičan razvoj serije u novim će epizodama donijeti brojne dramatične obrate i iznenađenja. Nakon što je Jakov iznenada upao na zaruke Mire i Une, emocionalni vrtlog tek počinje, a sudbina brojnih odnosa ostaje nerazriješena. Gledatelji će u novim nastavcima saznati hoće li Crni saznati za Tominu izdaju, tko je zapravo otac Unina djeteta i ostaje li Veljku išta što se može dodatno zakomplicirati...

Najčešće pretraživana TV serija u prošloj godini bila je RTL-ova "Sjene prošlosti" i publiku je zanimalo kako će se odvijati odnosi između glavnih likova, a odgovore na neka pitanje iz prve sezone saznat će ove jeseni kada s emitiranjem starta druga sezona. S RTL-a najavljuju kako će u novim nastavcima neke tajne i zamršeni odnosi biti otkriveni ili stavljeni na test pa gledatelji mogu očekivati emotivno još intenzivniju i napetiju priču punu preokreta i razrješenja.

– Mogu najaviti uzbudljive epizode, pune prevrata, još većih intriga. Bit će emotivna – sigurno! Ove sezone gledatelji će biti prikovani za male ekrane. Lik Šimun ima jednu konstantu i drži je cijelu sezonu. Puno toga doznaje o sebi i u jednog trenutku doživi katarzu. U novoj sezoni priželjkujem Šimunu miran i sretan kraj. Nadam se da će to dobiti – ispričao je Jasmin Mekić, koji u seriji glumi Šimuna. Arija Rizvić otkrila je kako gledatelji mogu očekivati veliki zaplet, mračne događaje i puno napetosti. – Blanka je u zatvoru, a što će tijekom epizoda ona napraviti, neću otkrivati, samo očekujte da će biti puno neočekivanih obrata i događaja vezanih za Blanku, i to do samog kraja! – Arija daje naslutiti samo djelić onoga što će se događati s njezinim likom Blankom. Glumca Matiju Kačana koji u seriji glumi mnogima omiljenog Tomu gledatelji često zaustavljaju i ispituju ga što će se dogoditi u seriji u drugoj sezoni, na cesti ga često oslovljavaju s Tomo, a njemu je drago što vlada takav interes za serijom.

– U novoj sezoni čekaju nas velike promjene, i u odnosu karaktera, ali i u radnji. Mislim da će biti još napetije, jer je već i ova zadnja epizoda prve sezone završila jako neočekivano, tako da nitko ne zna što je bilo, nenadano i tajnovito, i opet sa zločinom! U drugoj sezoni to se raspliće. Pogotovo mogu reći što se tiče Tome, on rješava neke svoje stare 'sjene prošlosti' da bi mogao nastaviti živjeti. Odnos s Paulom ponovno se komplicira i mislim da će biti jako zanimljivo! Ljudi će vidjeti jednog drugog Tomu nego što su naviknuli prošle sezone – najavio je Matija. I glumicu Moniku Mihajlović gledatelji često zaustavljaju i ispituju kako će se odvijati radnja. – Veseli su kad me vide i uvijek bez iznimke pitaju što će se dogoditi sljedeće, s tim da znaju i sami da im ne smijem reći, ali uvijek zamole bar za neku sitnicu, ali ja, naravno, šutim kao zalivena i kažem da moraju sami gledati seriju. Iskreno se razvesele kad me vide, mislim da je to zato što je Davorka pozitivan lik pa im je možda i lakše prići, tako da je to odnos koji se pojavljuje svugdje – i u gradovima i u manjim mjestima – priča Monika.

Podsjetimo, prva sezona završila je i više nego dramatično! Šimun je izgubio skrbništvo nad Milom, Blanka je u pritvoru, Tomo i Paula su pred bračnim krahom, a Olga, nakon svađe s Martom i Viktorijom, stoji na ulici s krvavim nožem u rukama, dok se policijske sirene približavaju...