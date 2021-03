Otkrijte priče o ženama pionirima u zabavnoj industriji i spisateljicama koje stoje iza naslova originalnog Netflixova sadržaja

Inspirirani Međunarodnim danom žena, želimo istaknuti serije i filmove na Netflixu koje odaju počast i slave žene pionire, predvodnice u zabavnoj industriji iz cijeloga svijeta. Od Madam C.J. Walker, prve milijunašice (Self Made: Inspired by the Life of Madam CJ Walker) i Anvite Dutt koja je imala redateljski prvijenac s filmom Bulbbul do istinite priče o prvom ženskom borbenom pilotu Gunjan Saxena iz Indije (Gunjan Saxena: The Kargil Girl) te brojne druge. Također, željeli smo istaknuti one spisateljice koje su nas svojim djelima upoznale s jedinstvenim pričama i koje su putem Netflixa imale priliku podijeliti svoja ostvarenja u audiovizualnom formatu u više od 190 zemalja. Njihove su knjige velika inspiracija, a obuhvaćaju brojne žanrove od misterija i znanstvene fantastike pa sve do drame i pustolovnih žanrova.

Foto: Netflix

Pozivamo vas da saznate više i istražite priče o ženama pionirima i spisateljicama koje su zaslužne za neke od omiljenih naslova u svijetu zabavne industrije.

Autori pustolovina, misterije, znanstvene fantastike i likova koji žele pronaći sebe

Junakinja sposobna spasiti svijet jedinstvenim smislom za humor i sposobnošću deduktivnog zaključivanja? Sigurno već znate da je riječ o Enoli Holmes, Sherlockovoj sestri - u izvedbi Millie Bobby Brown. Lik je kreirala američka spisateljica Nancy Springer, koja je tijekom svoje karijere objavila više od 50 knjiga za mlade. Enola je osvojila više od 76 milijuna Netflix korisnika širom svijeta u gotovo četiri tjedna.

Film Ponoćno nebo koji je snimljen prema romanu Good Morning, Midnight američke spisateljice Lily Brooks-Dalton i koji je premijerno je prikazan na Netflixu 23. prosinca zalazi dublje u znanstvenu fantastiku. Lily je razvila nevjerojatno preciznu i bujnu opisnu sposobnost koju je utjelovila u svom drugom romanu kojim je fascinirala Georgea Clooneyja - koji režira i glumi u ovoj adaptaciji. Ova postapokaliptična priča govori o Augustineu (Clooney), osamljenom znanstveniku na Arktiku koji se nakon globalne katastrofe utrkuje s vremenom kako bi stupio u kontakt s posadom astronauta i upozorio ih da se ne vraćaju na Zemlju.

Foto: Netflix

Natrag na Zemlji, rekordnih 82 milijuna kućanstava širom svijeta odlučilo je gledati seriju Bridgerton u prvih 28 dana, što je čini najgledanijom Netflix serijom do sad. Uspjeh serije Bridgerton omogućio je da knjige sjevernoameričke spisateljice Julije Quinn po kojima je serija snimljena po prvi puta budu uvrštene na listu najprodavanijih knjiga The New York Timesa – i to 18 godina nakon što su prvi put objavljene. Serija prati život Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), najstarije kćeri moćne obitelji Bridgerton, i njezin debi na izrazito konkurentnom bračnom tržištu u Londonu tijekom Regency razdoblja.

Naposljetku, iz povijesnog žanra uskačemo u misterij pod vizijom poznate engleske spisateljice Daphne du Maurier, koja je 1938. objavila knjigu Rebecca, zlokobnu dramu koja isprepliće romantiku i neizvjesnost, koja je u to vrijeme prodana u više od 3 milijuna primjeraka. U središtu priče je gospođa de Winter, koju je u najnovijoj ekranizaciji igrala Lily James, mlada žena koja se, nakon što se udala za udovca milijunaša, Maxima de Wintera (Armie Hammer), mora nositi sa sjenom pokojne supruge svojeg muža, čije nasljedstvo ostaje u kući dugo nakon njezine smrti.

Foto: Netflix

Knjige mogu biti savršen vodič za pronalaženje puta kad vjerujemo da je sve izgubljeno. Ovo je slučaj Marije Marie Vázquez, argentinske arhitektice, ilustratorice i blogerice koja je za svog sina napisala knjigu „El cuaderno de Nippur". Priču je stvorila sedam mjeseci prije smrti zbog neuspjele operacije uznapredovalog raka jajnika. Knjiga je objavljena šest mjeseci nakon njezine smrti, postigavši velik uspjeh. Sada na Netflix dolazi adaptacija u filmu Majčine poruke koji je nadahnut Marijinom hrabrošću.

Ovo su samo neke od autorica koje udahnjuju život pričama koje nam omogućuju da svijet vidimo iz druge perspektive kroz različite Netflixove serije i filmove temeljene na njihovom radu.

Foto: Netflix