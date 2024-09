Otišla je iz 'Života na vagi' nakon što je skinula 16 kg: Srce mi je otkazalo na porodu, a u showu sam završila u bolnici

Samanta je zbog svoje djevojčice odlučila napustiti show 'Život na vagi' - to je bolje za nju bolje psihički i svoj će proces nastaviti vani, korak po korak. Treneri su se složili da za nju ovo okruženje nije ono što njoj trenutno treba, ali i da su sigurni da će vani napraviti sjajan rezultat. Ostale je kandidate to rastužilo, ali su je podržali u njezinoj odluci. Sada je Samanta otkrila zašto je to stvarno napravila.

"Ušla sam u show s time da promijenim sve navike iz korijena. Dizala bi se u pet ujutro dok su svi drugi spavali, hodala sam i vježbala. Ušla sam svom dušom u to, da se pokažem i sebi i drugima kako bi dokazala da ja to mogu. No, očito je to tijelu bilo previše. Znate, kad sam rodila djevojčicu, srce mi je nakratko otkazalo na porodu, a otada pijem tablete za tlak. Na tom treningu tlakovi su se izjednačili i pala sam u nesvijest. Bilo mi je grozno jer nisam bila svjesna gdje sam i što sam. Kad smo došli u bolnicu, uhvatila me panika. Nakon razmišljanja, shvatila sam kako je zbog mog zdravlja bolje da svoj put nastavim vani", rekla je za RTL.hr.

Samanta je u showu skinula ukupno 16 kilograma. "Kad smo razgovarali o tome tko bi mogao doći do finala, neki kandidati su prozvali moje ime", kazala je Samanta te dodala da nije osjetila ni tračak ljubomore od drugih kandidata.

"Mi smo tako svi brzo kliknuli na prvu, stvarno smo bili kao ogromna obitelj. Nema zle krvi, baš smo bili složni" tvrdi bivša kandidatkinja.

Priznala je da je da se jednom potpuno slomila. "Kad sam bila sama, imala sam period kada sam se baš isplakala. To se ne može opisati riječima. To je bio kao veliki maturalac. Uvijek stavljam ljudima osmijeh na lice, a nadam se da sam to uspjela i u 'Životu na vagi'"rekla je Samanta koja je priznala da se boji kako će njen režim izgledati izvan kuće.

"Plašim se režima vani jer, drugačije je kad si u kući i posvećen si sebi, a drugačije je kada si u stvarnom svijetu - čekaju te obaveze, posao, roditeljstvo", napomenula je no naglašava i da ima plan da u finale dođe s dvoznamenkastim brojem kilograma.

