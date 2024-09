FOTO Maja Lena Lopatny pokazala kako provodi predivne trenutke s kćerkicom: 'Moje si more'

PR stručnjakinja i diplomirana novinarka Maja Lena Lopatny sredinom lipnja ove godina na svijet je donijela kćerkicu Mabel, a od tada do danas novopečena majka putem društvenih mreža dijeli predivne trenutke sa svojom mezimicom. Tako je prije koji dan objavila predivnu fotografiju s malenog otočića Vrnika pokraj voljene joj Korčule kako pozira na molu uz more sa svojom princezom u naručju, a dok ju je sakrila svojom dugom bujnom plavom kosom. - Moje si more - napisala je Maja Lena Lopatny koja je 11. rujna proslavila i svoj rođendan, a na društvenoj je mreži napisala kako joj ništa više ne treba od njezine kćerkice koju bezuvjetno obožava i voli.

Odjenula je bijelu pletenu haljinu i bila je bosa, baš poput morske vile s kćerkicom u ruci... Ovaj predivni prizor majke i djeteta izazvao je pregršt pozitivnih reakcija pratitelja na Instagramu. " Tako joj je nedavno i majka glumica Mia Begović komentirala fotografiju s unučicom. Begović je pored fotografije njezine kćeri i unuke stavila: - Sirena i Biser - uz što je priložila emotikone srca i zaljubljenog pogleda. Neki od ostalih komentara bili su: - "Savršena fotka. Uživaj s bebom", "Dvi perle", "A lipih i šesnih cura", "Ljubavi moje, predivne ste", "Ti blistaš, a bebica je najslađa" - poručili su oduševljeni pratitelji.

Podsjetimo, nedavno je predivna Maja Lena Lopatny na spomenutoj društvenoj mreži objavila fotografiju prvog putovanja s nedavno rođenom kćerkicom Mabel te nevjenčanim suprugom, partnerom Karlom Šeparovićem. - Prvo putovanje - dodala je lijepa plavuša kako poziraju pored kolica za bebu, a tada je otkrila da vrijeme provode u susjednoj nam Italiji.

Foto: Instagram

Djevojčica, koja je na svijet stigla tek nekoliko dana prije službenog početka ljeta, kruna je dugogodišnje ljubavi Maje Lene i njezinog životnog partnera Karla Šeparovića. Maja Lena potvrdila je svoju trudnoću u siječnju, a mjesec dana nakon toga objavila je i spol prinove. Na Instagramu je tada podijelila snimku na kojoj je bušenjem balona otkrila hoće li dobiti djevojčicu ili dječaka. Kada je probušila balon, moglo se vidjeti da očekuje djevojčicu jer je unutrašnjost balona bila ružičasta. "Već si sada najvoljenije biće na planetu", napisala je tada Maja.

