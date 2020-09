Otac je presretan! Trkačka zvijezda se zaručila s polusestrom: 'Odrasli smo zajedno'

Motociklistički trkač, Portugalac Miguel Oliviera koji je iznenadio pobjedom u klasi MotoGP na VN Štajerske zaručio se sa svojom polusestrom.

Foto: Instagram

Vijest je otkrio trkačev otac, koji je kazao kako je presretan što će njegov sin oženiti ženu svog života, 24-godišnju Andreiju Pimentu.

Miguel poznaje Andreiju od tinejdžerskih godina, te je ona kći druge žene njegova oca Paula. Donedavno su bili u tajnoj vezi, no da se vole priznao je tek prošle godine.

Foto: Instagram

"Prije ljubavi bilo je to veliko prijateljstvo. Odrasli smo zajedno", kazao je trkač i nastavio: "U nekom smo trenutku shvatili da je to više od prijateljstva - da je to vrlo snažna ljubav."