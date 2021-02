Osvanula snimka s probe za Doru: Barbara Kolar i Doris Pinčić snimljene bez trunke šminke

Sve je spremno za još jedan izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije koji će se sutra održati u Opatiji. Četrnaest pjesama bori se za odlazak na Eurosong u nizozemski Rotterdam, a kroz večernji program gledatelje će prvi put voditi četiri dame – Jelena Lešić, Doris Pinčić, Barbara Kolar i Daniela Trbović.

Foto: instagram

Poznate HRT-ove voditeljice stigle su u Opatiju, gdje su u tijeku posljednje pripreme za sutrašnju Doru, a atmosferom s jedne od proba pohvalila se Jelena Lešić na svom Instagramu. Jelena je snimila kolegice u opuštenom izdanju kako uvježbavaju tekst, a na snimci se mogu vidjeti i Doris Pinčić te Barbara Kolar bez trunke šminke na licu.

Foto: instagram

Iako je do sada bio običaj da Doru vode po dva muško-ženska voditeljska para, sada će prvi put na pozornici dominirati žene. I dok su se Daniela, Jelena i Doris već našle u toj ulozi, na pozornici Dore u voditeljskoj ulozi debitirat će Barbara Kolar. – Odlučili smo se ove godine osloniti na ženske voditeljske snage jer će ova Dora zbog epidemioloških uvjeta po mnogočemu biti posebna, pa neka se pamti i po ženama – kazala je urednica Dore Uršula Tolj, koja je predstavila i redoslijed kojim će natjecatelji nastupati na Dori. Taj zadatak, priznaje, nije joj bio nimalo jednostavan.

Za odlazak na Eurosong bori se 14 pjesama, a prva će na pozornicu stati Nina Kraljić s pjesmom “Alkonost of Balkan”. Nakon nje nastupit će Eric i pjesma “Reci mi”, a potom i najveće iznenađenje ovogodišnje Dore – Ella Orešković. Kći bivšeg premijera Tihomira Oreškovića publici će se predstaviti pjesmom “Come This Way”. Svoje mjesto pod svjetlima reflektora pokušat će redom izboriti i Bernarda i pjesma “Colors”, ali i Sandi Cenov s pjesmom “Kriv”. Od novijih izvođača tu će biti i ToMa i “Ocean of Love”, ali i bivši natjecatelj “The Voicea” Filip Rudan, koji će otpjevati pjesmu “Blind”. Drugu polovicu večeri otvorit će Beta Sudar i pjesma “Ma zamisli”, zatim i klapa Cambi sa singlom “Zaljubljen”, a potom je na redu i duet Ashley i Bojana sa “Share the love”. U veselom tonu nastavit će i Brigita Vuco s pjesmom “Noći pijane”, još jednu priliku za odlazak na Eurosong grabi i Mia Negovetić s pjesmom “She’s Like Dream”, a pobjedi se nada i Albina i njezin “Tick-Tock”.

Posljednju natjecateljsku točku izvest će dva poznata glazbenika Tony Cetinski i Kiki Rahimovski, koji su udružili snage u pjesmi “Zapjevaj, sloboda je!” I ovaj put pobjedničku pjesmu koja će nas predstavljati u svibnju u Rotterdamu birat će publika i žiri. Urednica projekta Dora 2021. uvjerena je da će i ovogodišnje izdanje unatoč nezavidnim okolnostima biti na razini prethodnih. – Vidjet ćemo sve naše potencijalne predstavnike na Eurosongu u najboljem svjetlu, svatko od izvođača, ali i naše ekipe dat će sve od sebe da unatoč ograničenjima napravimo dobar show i odaberemo najboljeg mogućeg predstavnika za Hrvatsku na Eurosongu 2021. – kazala nam je nedavno Tolj.

Foto: RENATO BRANĐOLICA / HRT