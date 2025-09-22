FOTO Domaći glazbenik raskrinkao Maju Šuput i 'Gospodina Savršenog'? Svi komentiraju ovaj detalj

Jedna od najpopularnijih hrvatskih pjevačica, Maja Šuput proslavila je svoj 46. rođendan! Njezin kolega Sandi Cenov, a s kojim slavljenica ima i duet, podijelio je nekoliko trenutaka sa zabave. "Kakav rođendan! Ma baš sve je bilo top! Skup ljubavi, pjesme i dobrih vibracija! Uživali smo, draga naša Majo! Hvala ti", napisao je on uz niz fotografija s proslave.

Sandi je pokazao kako su on i Maja zajedno pjevali u sav glas, a podijelio je i trenutke kada je na zabavi zapjevao Joško Čagalj Jole. Jedna je fotografija posebno privukla pozornost njegovih pratitelja, a to je ona na kojoj je pored Maje pozirao Šime Elez, poznat iz emisije "Gospodin Savršeni". Šime je Maju zagrlio oko struka te su oboje pozirali s velikim osmijehom na licu, što je dodatno potaknulo nagađanja o njihovom odnosu koja već neko vrijeme kruže.

Cenov je podijelio i video kad je on zapjevao Maji "njezinu pjesmu", a stihovima je nasmijao sve prisutne, uključujući i Majinog prijatelja Marka Grubnića, ali i Šimu Eleza. Prezgodna slavljenica zablistala je u uskoj Dolce&Gabbana haljini, dugih rukava i dužine do gležnja. Ispod haljine naziralo se donje rublje, a naglasila je i svoju vitku liniju. Iskombinirala ju je s crnim štiklama, a svoju plavu kosu je nosila pokupljenu u visoki rep. Inače, Maja je u srpnju objavila spot za pjesmu "Nisam ja za male stvari" u kojem se pojavio Šime, a od tada svi komentiraju njihov bliski odnos. Nedugo zatim su viđeni zajedno na Braču nakon čega su se svi pitali jesu li postali par, a Maja je glasine prokomentirala za IN Magazin.

"A gledaj, onda sam ubila čar ako ti to sad kažem! Ja bih voljela, pošto smo mi prvi u trendingu već danima, a ja ne znam jesmo li mi u trendingu zbog pjesme ili se ljudi idu uvjeravat ima li tu kemije ili nema, pa bih ja voljela da ljudi sami prosude kad pogledaju spot. Jesmo li mi tako dobri glumci ili je to zaista prava kemija", rekla je ona.

Podsjetimo, nedavno je Maja Šuput gostovala u Večernjakovom popularnom podcastu "Show na kvadrat". Tema s našom glazbenicom nije nedostajalo, s obzirom na to da je samo nekoliko dana prije gostovanja kao iz vedra neba objavila vijest da se rastala nakon šest godina braka. Također, u nastavku možete i pogledati cijeli podcast s Majom Šuput, a ekskluzivno nam je otkrila i pokoji detalj njezina novog početka – kako je ponovno biti slobodna žena, zašto je baš tada objavila vijest o razvodu, pišu li joj sada muškarci učestalije u porukama na društvenim mrežama te ima li savjet za žene kako da ostanu u korektnim odnosima s bivšim partnerima.

– U mojoj se glavi nije ništa promijenilo s obzirom na to da sam ja u ovom statusu već neko vrijeme. Nisam ja sebe iznenadila kao vas prije koji dan svojom objavom. Nisam vas ni željela tako iznenaditi, no natjerala me sila da to tako objavim. Doznala sam da će mediji objaviti tu vijest pa sam onda stisnula gas – ekskluzivno nam je priznala kroz smijeh dodajući kako nikome ne kani dijeliti savjete o vezama jer ih ni sama ne bi slušala. Zanimljivo je i da Maja više ne nastupa kao solo izvođačica na vjenčanjima, već samo kao gošća. Prisjetila se i vrlo neugodne situacije na jednoj svadbi, o čemu više možete doznati u našoj emisiji na YouTubeu.