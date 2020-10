Opet su na okupu! Naša manekenka i njezin bivši suprug zajedno slave

U obiteljskom okruženju mlađi sin bivše Miss Universe Ivane Paris i bivšeg Mistera Hrvatske Dine Bubičića, maleni Noel, proslavio je peti rođendan.

- Sretni! Svi na okupu za našeg anđela - napisala je Ivana ispod fotografije na Facebooku na kojoj pozira s mnogobrojnim članovima obitelji i dva sina koje je dobila s bivšim suprugom Dinom Bubičićem, a od kojeg je najavila razvod prošlo ljeto. Tada je istaknula da su upravo Noel i Leonid njezina najveća životna snaga, a nedavno je emotivnom čestitkom zaželjela svom drugorođencu sve najbolje.

Foto: Facebook

"Anđele moj. Evo mama čeka ponoć i slaže slike za čestitati ti rođendan... o pile moje, gledam slike i ne mogu se nadiviti koliko 'smo' hrabri bili... i što smo sve prošli u prvih godinu dana... ali ti si bio Lav i mamina snaga i jači od bilo koje sile... postao si sada Zmaj... postao si i ostao, uz brata mamino sve... ali kad kažem sve onda ste sve... puno smo toga prošli zajedno i proći ćemo još mnogo uspona i padova, ali mama zna da može računati na tebe kao i ti na nju... a tu je u pitanju samo ljubav... i bit ću ti to do posljednjeg dana... I kad mi kažeš 'mama ja ne bi da ti odeš na groblje i pustiš me samog... mama ti uvijek kaže da nikada nećeš biti sam, tada, a ni nikad prije...' meni te Bog poslao, a to znam, znam od prvog dana kada si se rodio... zato živote moj ne brini, nema te sile, snage, prepreke da ti ne dam ono što zaslužuješ... a to je moja beskonačna ljubav, pažnja... i samo da znaš svaki put i svaki dan kada me onako u snu zagrliš i poljubiš, i to radiš bar pet puta tijekom noći... mama te zagrli još više i poljubi još jače", napisala je Ivana krajem rujna te mnoge ganula.

Podsjetimo, ljubav s Bubičićem s kojim je provela devet godina u braku planula je pred kamerama, a ubrzo nakon reality showa ''Farma'' svoju su ljubav i ozakonili. Glasili su za jedan od najskladnijih domaćih parova pa je njihov razlaz mnoge šokirao. U lipnju prošle godine Dino je iselio iz stana u kojem je živio s Ivanom i njihovim sinovima Leonidom i Noelom. – Nismo uspjeli kao ljubavni par, ali vjerujem i sigurna sam da ćemo uspjeti kao roditelji. Jer nam je sreća djece, i njemu i meni, na prvom mjestu – kazala je tada Ivana koja je s Dinom u braku bila od 2010. godine.