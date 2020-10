Rajko Dujmić dobio mural u Zagrebu, a njegova udovica poslala je snažnu poruku

Rajko Dujmić dobio je svoj mural na ulazu u jednu zgradu u zagrebačkom kvartu Ravnice, gdje je veliki autor i živio sa suprugom Snježanom.

Upravo je Snježana Dujmić na Facebooku i objavila kako izgleda mural, koji prikazuje nasmijanog Rajka kako sjedi za klavirom.

- Mural na Ravnicama (nije još završen), napisala je Snježana pokraj fotografije. Prijatelji supruge pokojnog Rajka bili su oduševljeni viđenim, te su napisali kako se točno vidi Rajkov prepoznatljiv osmijeh.

Foto: Facebook - Počivao u miru,ispratit ćemo mi njega kad nam korona dozvoli a do tada i zauvijek tješit će nas njegove nezaboravne pjesme, dodala je jedna pratiteljica.

Dujmićeva udovica više je puta zahvalila svima koji su joj pružili podršku nakon Rajkove smrti.

- Svima još jedno hvala na izrazima sućuti. Vi ste bili uz mene i čuvali me, svaka riječ podrške, svaka sličica me spasila da se ne slomim, jer da nije bilo svih vas, znanih i neznanih koji ste voljeli Rajka kao čovjeka, njegove pjesme, prepoznali njegovo veliko srce, moje srce bi puklo do kraja.. Zaista me držite iznad vode da ne potonem. Vi ste potvrda da ima ljudi koji znaju razumjeti, vole i suosjećaju... Volim vas sve, i zahvalna sam Bogu što vas imam, čuvat ću vas kao što vi čuvate mene. Svima želim više radosti, manje tuge, više sreće, i ono najvažnije zdravlje, napisala je Snježana Dujmić.