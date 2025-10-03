Opet preokret: Direktor preljubnik s koncerta Coldplaya viđen sa suprugom, oboje i dalje nose prstenje

Već više od dva mjeseca prošlo je otkako je kamera za poljupce na Coldplay koncertu zabilježila trenutak između Andyja Byrona, izvršnog direktora tehnološke kompanije Astronomer, i Kristin Cabot, voditeljice ljudskih resursa u istoj firmi - a sad se priča nastavlja. Snimka koja je postala viralna pokazala je kako Byron zagrljava Cabot pred mnoštvom gledteljaa, što je potaknulo Chris Martina, glavnog pjevača Coldplayja, da s bine duhovito primijeti kako bi to mogla biti afera. Nedugo nakon tog događaja, oboje su dali ostavke, navodeći neprikladno vladanje koje nije u skladu s korporativnim standardima.

Sada, nakon proteka nekoliko mjeseci, Byron je primijećen s vjernom suprugom Megan u državi Maine, kako izvještava People.com. Bračni par fotografiran je tijekom zajedničkih trenutaka - šetajući i uživajući u pikniku, pri čemu su oboje imali vjenčane prstene na rukama. Javni dokumenti ne pokazuju nikakve naznake da su pokrenuli postupak za rastavu braka. Osoba koja poznaje Cabot tvrdi da je, premda je zagrljaj Byrona i Cabot bio "neprimjeren", između njih dvoje nije postojala romantična veza. Ta osoba također naglašava kako je medijska pozornost bila izuzetno intenzivna i da su čitave obitelji "platile cijenu" ovog skandala. Byron se do danas nije javno očitovao o cijeloj situaciji.

Podsjetimo ranije su strani mediji pisali kako izvor blizak Kristin Cabot tvrdi da afere nikada nije bilo. - Kristin i Andy imali su odličan poslovni odnos i sjajno prijateljstvo. Nije bilo afere - izričito navodi izvor. Priznaje da je zagrljaj bio neprimjeren, no dodaje: - Ona preuzima punu odgovornost za to. Ali skandal, pad, gubitak posla - sve je to nepravedno - naglasivši kako su na koncertu bili u društvu veće grupe prijatelja. Najšokantniji detalj jest da je Cabot u vrijeme koncerta već bila razdvojena od supruga, koji je, prema tvrdnjama izvora, te večeri također bio na istom koncertu "na spoju" s drugom osobom. Unatoč tome, Cabot je etiketirana kao "razaračica brakova" i suočila se s javnim linčem. - U prva tri dana primila je oko 900 prijetnji smrću na mobitel. Teško joj je napustiti kuću, a djeca su joj prošla kroz puno toga - otkriva izvor. Dodaje kako su je ljudi zaustavljali na cesti i ismijavali, pretvarajući joj život u pakao, dok se ona sada, nakon svega, fokusira isključivo na svoju obitelj.

Inače, panična reakcija Kristin i Andyja, skrivanje i saginjanje, navela je frontmena Chrisa Martina da se našali:- Ili imaju aferu ili su samo jako sramežljivi - pokrenuvši lavinu reakcija koje su ih stajale posla i ugleda. Snimka se munjevito proširila internetom, podijeljena tisućama puta na X-u i TikToku, a identitet para brzo je otkriven. Javnost je saznala da je riječ o Andyju Byronu, oženjenom direktoru tvrtke Astronomer, i Kristin Cabot, šefici kadrovske u istoj tvrtki. Uslijedila je lavina komentara u kojima su stotine ljudi optužile Byrona za prevaru. - Žao mi je zbog supruge, ali drago mi je što su razotkriveni i osramoćeni - glasio je jedan od komentara, dok je drugi zaključio: "Oboje su nevjerojatno glupi."