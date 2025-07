On je bio genij, ona muza, a njihova ljubav bila je ispunjena skandalima: Bacila je tortu u njega i onda skočila u rijeku

Jane Birkin bila je britansko-francuska glumica, pjevačica i modna ikona, poznata po svojoj jedinstvenoj ljepoti, šarmu, prirodnosti i stilu koji je ostavio trajan trag u pop kulturi. Rođena je 14. prosinca 1946. u Londonu, a preminula 16. srpnja 2023. u Parizu, bila je muza i partnerica Sergea Gainsbourga i njihova veza bila je spoj skandala, šarma, umjetnosti i destrukcije. Upoznali su se 1968. na snimanju francuskog filma Slogan, u režiji Pierrea Grimblata. Jane se tada tek razvela od skladatelja Johna Barryja i, iako nije govorila ni riječ francuskog, dobila je ulogu u filmu. Serge je, pak na prvu ostavio loš dojam na Jane. Kasnije je priznala kako je mislila da je "arogantan snob koji je otvoreno prezire". No, sve se promijenilo tijekom jedne večere za filmsku ekipu. Jane je skupila hrabrost i povela Sergea na plesni podij kako bi prekinula napetost između njih. Isprva je odbio, ali na kraju je pristao – i ne samo da su plesali cijelu noć, već su završili zajedno u klubu, a potom u njegovoj hotelskoj sobi.

– Bila je to najromantičnija noć u mom životu - priznala je kasnije Jane. Njihov odnos ubrzo je prerastao u kultni tandem pjesnika i muze. Serge joj je ponudio da snime pjesmu "Je t’aime… moi non plus", koju je prvotno napisao za Brigitte Bardot. Bardot ga je zamolila da je ne objavljuje jer se bojala skandala, dok Jane nije imala takvih briga. Govorkalo se da su neke dijelove pjesme snimili dok su ležali u krevetu, a mikrofon im je bio među jastucima. Birkinkin nježni, erotski dahtaji i Gainsbourgovo zavodljivo šaptanje izazvali su šok. Vatikan ju je osudio, a pjesma je zabranjena na brojnim radijskim postajama – uključujući one u Velikoj Britaniji. Ipak, u Francuskoj je postala hit. Neki restorani puštali su je tek nakon 23 sata. Što je više bila zabranjivana – to je bila popularnija.

Godine 1971., Jane i Serge postali su roditelji djevojčice Charlotte Gainsbourg, danas poznate glumice i glazbenice. Jane je iz ranije veze imala još jednu kćer, Kate. Njihova veza bila je strastvena, ali i burna. Svađe su bile javne i glasne. Jednom prilikom, u pariškom baru "Castle", Jane je bacila tortu u Sergea. Svađa se nastavila na ulici – toliko da je Jane u naletu emocija skočila u rijeku Seinu. Kada je izašla, ponašali su se kao da se ništa nije dogodilo – zagrljeni su otišli kući. Njihova veza potrajala je 12 godina, a raspala se zbog Sergeovih sve ozbiljnijih problema s alkoholom i nasilnog ponašanja. Jane je otišla, ali Serge nikada nije prestao biti dio njezina života.

Kada je s novim partnerom, redateljem Jacquesom Doillonom, dobila još jednu kćer, odlučila je da će Serge biti njezin kum. Bez obzira na prekid, Serge joj je i dalje pisao pjesme. Njihova veza se možda raspala, ali umjetnička i emocionalna povezanost nije nikada nestala. Kada je Gainsbourg 1991. preminuo, Jane i njezina obitelj bili su slomljeni. Proveli su tri dana uz njegovo tijelo, odbijajući ga napustiti. Jane mu je u lijes stavila svoju najdražu plišanu igračku. Njihova ljubav možda nije bila savršena, ali bila je – iskrena, kaotična, nadahnjujuća i nezaboravna. On je nju zauvijek zvao "mojom Engleskinjom", a ona njega "jedinim pravim genijem u svom životu".