Olivera Balašević poslala ružnu poruku hrvatskim medijima, promocija zasjenjena skandalom

Već pola sata prije početka promocije romana Olivere Balašević, poznatije kao udovice legendarnog i prerano preminulog kantautora Đorđa Balaševića, bilo je jasno da će svečana dvorana na Filozofskom fakultetu u Osijeku biti krcata baš kao i Balaševićevi osječki koncerti, uvijek rasprodani, a njegova veza s Osijekom dodatno je učvršćena posljednjom pjesmom koju je napisao "Hej, lega!", posvećenom gradu na Dravi. Mnogi su Osječani komentirali da su i došli na promociju iz pijeteta prema panonskom mornaru uz čije su pjesme odrastali.

Pozvani pa otjerani

No, i te uspomene i promocija knjige "Planeta dvorište", o njezinu odrastanju u Zrenjaninu, ostale su zasjenjene, blago rečeno, neugodnom situacijom koju je Olivera Balašević priredila. Jer, ugodno nije bilo ni organizatorima, najmanje novinarima, a da se nešto događa nedvojbeno je tog petka navečer osjetila i publika.

Medijima je, naime, uredno stigao poziv za prvu hrvatsku promociju toga romana, objavljenog inače još prije dvije i pol godine. Riječ je, zapravo, o svojevrsnom dramskom monologu, scenskom prikazu u kojem ona govori o svom djetinjstvu od pete do 15. godine, o majci koja je sama podizala nju i brata... No, čim smo došli, rečeno nam je da je autorica zabranila medijima snimanje i fotografiranje tijekom nastupa te da će, čuje li samo i školjcanje fotoaparata, sve prekinuti. Neobična je ta odluka jer je njome ograničila fotoreportere i TV snimatelje, ali ne i publiku koja je "školjcala" svojim mobitelima.

Novinari su preko organizatora zamolili Oliveru Balašević da im pozira pet minuta prije promocije, s knjigom u ruci, uredno se predstavivši, no odbila je, uz objašnjenje da se priprema i koncentrira u garderobi te da će pred novinare stati nakon nastupa. Iz protesta, kolege iz nekoliko medijskih kuća napustili su promociju. Ekipa Večernjeg lista je ostala, uz kolegicu s jednog radija, do samoga kraja. Kada je počelo potpisivanje knjige, za čiju se kupnju formirao red, fotoreporterka agencije Pixsell prišla je Oliveri Balašević kako bi je tada fotografirala. Ponovno se predstavila, sada izravno njoj, rekavši da radi za potrebe Večernjeg lista. Potpuno neočekivano, autorica je odgovorila kako joj "ne pada na pamet fotografirati se za Večernji list".

- Pišete ružno o meni - odgovorila je. Njezin je istup bio zbunjujući jer tu tvrdnju, izrečenu dok joj je publika prilazila, demantira čak i brzinsko pretraživanje našeg internetskog portala.

Kako je njezino pravo bilo izbaciti snimatelje s promocije, tako je i naše pravo bilo ne objaviti tekst o tom događaju, tim više što ga nismo mogli potkrijepiti fotografijama. Budući da su mediji u Srbiji prenijeli informaciju o njezinu postupku u Osijeku, odlučili smo objaviti što se zapravo dogodilo u dvorani Filozofskog fakulteta u Osijeku. S obzirom na to da Đorđe Balašević nije bio sklon ekscesima, već izuzetno susretljiv, osječke je novinare, koji su preminulog glazbenika imali priliku i upoznati, sve to još više razočaralo.

- Znamo li se mi odnekud? Možda iz pjesme? O provincijalki, o dođoški...? I složit ćete se da je ovaj svijet sve češće uznemiren toliko da je možda najsigurnije da se samo u pjesmi pronađemo - započela je Olivera u svom prikazu.

- Kada sam počinjala pisati ovu knjigu, bila sam prilično obeshrabrena. Pisala sam ja i prije, kad god sam imala napad nekih misli, sjećanja, tražila bih tefter po kući, i onda našla desetke romana, i tek bi me to obeshrabrilo. A ono što me najviše ohrabrilo su moje kćeri i sin, moja snaha koja će porodici Balašević podariti novog člana koji će jednog dana možda biti zainteresiran da pročita nešto i o baki, prabaki... - ispričala je na osječkom fakultetu.

- Nisam usporedila ovo i ono vrijeme. To su kontrasti koji nas ne mogu daleko odvesti, ni naprijed ni nazad, ni u prošlost ni u budućnost, ali sam sasvim sigurna da je u ono vrijeme bilo puno više ljudi koji su se brinuli, a puno manje onih kojima je trebala njihova pomoć - kazala je, otkrivši i da su jedno vrijeme živjeli od socijalne pomoći, a za život su zarađivali i utovarujući ugljen u susjedstvu.

Dvije snimke dueta

Prisjetila se i početaka svoje gimnastičke karijere, kao i prve grede na kojoj je vježbala zvijezdu – majka ju je ugledala u Begeju, a da je izvuče, u odjeći je zaplivala za njom i donijela je u njihovo dvorište.

Nešto kasnije, spomenula je u kontekstu podrške pri pisanju romana i pokojnog supruga. - Naravno da sam imala i veliku podršku Đorđa i nije bilo lako izići s nekim rečenicama, nekim opisima, a bila mi je potrebna podrška. I onda bih ga zamolila da me sasluša ili da mi pomogne kako da nešto opišem. Nije mi bilo svejedno, jer poznato je, njegove igračke bile su njegove riječi, ali bio je vrlo strpljiv. Tebalo je drhtati pred zmajem. Rekao je: "To je nevjerojatno što ti pamtiš. Ja od svog djetinjstva pamtim praznike, a najviše što me brinulo bilo je to hoće li se na drugoj, sunčanoj strani ulice moći izbušiti rupa za klikere. Čega se ti sve sjećaš, što si ti sve doživjela odrastajući!" - iznijela je.

Nakon što je Đorđe Balašević lani u veljači preminuo, njegova supruga povukla je više poteza koji su začudili pa i razljutili njegove fanove. Obitelj se našla na meti kritika zbog brisanja amaterskih snimki njegovih koncerata s YouTubea zbog zaštite autorskih prava. Fondacija Balašević, koju su osnovali njegova udovica i njihova djeca, stala je, kako je službeno objašnjeno, u zaštitu osobnog imena, pijeteta i Balaševićeva cjelokupnog stvaralaštva pa su posljednjih mjeseci uklonjeni svi videosadržaji na YouTubeu koji nisu na Balaševićevću službenom kanalu. Nestale su, tako, i dvije snimke dueta Balaševića i Kize s njegova kanala na YouTubeu, i to navodno bez prethodnog upozorenja. (Ne)Normalni Balašević tribute band, koji je prepoznatljiv po izvedbama Đoletovih pjesama, odlučio se sam povući, bez ulaska u polemike i čekanja da im stigne i eventualna službena zabrana.

Olivera je obrisala i zajedničke fotografije sa suprugom s profila na Instagramu, a na koricama knjige, uz prezime Balašević, dodala je i svoje djevojačko prezime Savić.

