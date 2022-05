Stankica i Toni nakon prekida opet su zajedno! Razotkrila ih je jedna fotografija na Instagramu

Da je prava ljubav jača od svake prepreke dokazuje primjer Gospodina Savršenog Tonija Šćulca i njegove odabranice Stankice Stojanović. Iako su nakon showa priznali da su krenuli odvojenim putevima svojem su odnosu sada, kako se čini, odlučili dati još jednu šansu. Da ponovno uživaju zajedno otkrila je jedna fotografija sa splitske plaže na društvenim mrežama.

Naime, Toni je na svom InstaStoryju objavio fotografiju Stankičinog psa čije snimke i fotografije i sama često objavljuje na društvenim mrežama, a izvor blizak paru za RTL.hr potvrdio je da su se Toni i Stankica pomirili te da se njihova ljubavna priča nastavlja.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Toni je u finalu treće sezone showa 'Gospodin Savršeni' izabrao Stankicu, a nakon što je emitirana posljednja epizoda showa otkrili su da su bili u vezi sedam mjeseci te zatim prekinuli.

Probleme koji su ih do toga doveli, tada nisu htjeli otkriti. - Došlo je do nekih problemčića - rekla je Stankica. S obzirom na to da su prekinuli nekoliko mjeseci prije nego što se popularni show 'Gospodin Savršeni' počeo prikazivati na malim ekranima, Toni kaže da mu je scene sa Stankicom bilo jako teško gledati. - Gledati scene sa Stankicom na televiziji nakon toga što se dogodilo nije bilo ni malo lako - priznao je Toni. Ipak već su tada oboje istaknuli da njihovo pomirenje nije isključeno što se naposljetku i dogodilo.

