Nakon što je prekinula liječenje i bitku s teškom dijagnozom, voditeljica priznala: 'Bojim se ići spavati'

Voditeljica BBC-jevih podcasta Deborah James (40) objavila je kako je odlučila aktivno prekinuti liječenje raka crijeva u četvrtom stadiju. Bolest joj je prvi put dijagnosticirana 2016. godine, a Deborah je na svom Instagram profilu objavljivala detalje borbe s opakom bolesti. James je također za britanske medije otkrila kako se trenutačno osjeća.

"Ne osjećam se kao da sam na samrti. Ne planiram umrijeti uskoro, ali to je tako nepredvidivo. Bojim se zaspati i to je jedan od najvećih razloga zašto sam tako umorna. Bojim se ići spavati", kazala je i nastavila:

"Mislim da je moja obitelj iscrpljena, svi su nevjerojatni, sve više i više brinu o meni i njeguju me. Ali ne želim da me moja djeca vide uznemirenu. Želim da me vide kada imam dobre dane."



Nedavno je otkrila kako je prošla kroz najteže razdoblje kada je zamalo umrla u bolnici, a u tom trenutku je odlučila prekinuti liječenje kako bi posljednje dane provela u krugu obitelji.

"Moje aktivno liječenje je prestalo i sada sam premještena na bolničku njegu kod kuće, s mojom nevjerojatnom obitelji koja je oko mene i fokus je na tome da me ne boli i da provodim vrijeme s njima. Nitko ne zna koliko mi je vremena ostalo, ali nisam u stanju hodati, većinu dana spavam, a o stvarima koje sam uzimala zdravo za gotovo sada mogu samo sanjati. Znam da smo učinili sve što smo mogli. Tijekom više od pet godina pisanja o tome kako sam mislila da će mi to biti posljednji Božić ili da neću dočekati svoj 40. rođendan ili vidjeti svoju djecu kako kreću u srednju školu", započela je voditeljica.

"Zapravo nikada nisam zamišljala da ću napisati objavu u kojoj se zaista opraštam. Mislim da je to bila neka buntovnička nada u meni. Ali čak i sa svim inovativnim lijekovima protiv raka ili nekim čarobnim novim otkrićem, moje tijelo jednostavno više ne može nastaviti. Svi ste nevjerojatni, hvala vam što ste odigrali svoju ulogu na mom putovanju. Bez žaljenja. Uživajte u životu", zaključila je Deborah.

U komentarima ispod te objave javili su joj se brojni pratitelji koji su joj uputili poruke podrške. ''Šaljem ti puno ljubavi'', ''Ti si jedna predivna osoba, da samo znaš koliko si života promijenila'', ''Ti si inspiracija, zvijezda koja sjaji, nastavi se boriti'', ''Hvala ti što si tako posebna'', ''Volimo te, šaljemo puno snage tvojoj obitelji'', ''Prava si kraljica'', ''Srce mi se slomilo čitajući ovo, šaljem ljubav i snagu tvojoj obitelji'', pisali su pratitelji.

