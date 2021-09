Okršaj na pozornici Supertalenta! Roman i Bianca nisu htjeli otići s pozornice, pa vrijeđali žiri: 'Niste kompetentni'

Natjecatelji Supertalenta, bračni par Bianca Kolompar i Roman Brnad nisu uspjeli oduševiti žiri svojim nastupom, te su dobili četiri X-a. Roman je pjevao pjesmu My Way Franka Sinatre, a supruga Bianca ga je pratila na violini. Četiri X-a nisu ih pokolebala u namjeri da svoj nastup izvedu do kraja, pa ih je na kraju morala prekinuti produkcija.

Bianca i Roman na kraju su se sukobili s žirijem.

„Nama se ne svađa, znate ovo je jedna pristojna emisija, ljudi dođu pošteno otpjevaju, ne otpjevaju, ali se ne ponašaju ovako. Ne znam iz kojeg razloga ste postali agresivan, ovo nije takva emisija. Mi jesmo dali četiri X-a, to znači da niste dobili prolaz, da se nama vaše pjevanje ne sviđa, ali se i dalje ponašamo pristojno.“ – rekla je Maja na kraju Romanovu izvedbu.

Roman ju je pitao zašto im se njegovo pjevanje ne sviđa, a Maja je odgovorila da jednostavno ne pjeva dovoljno dobro. Natjecatelj joj je odgovorio: "Vi pjevate bolje od mene, dobro, ok". Nakon toga je pred mikrofon stala Bianca koja je rekla da je doktorirala glazbu i da žiri nije kompetentan da kažu da on ne zna pjevati, no složila se da njegovo ponašanje nije bilo u redu.

Nakon svega oglasila se i članica žirija Martina Tomčić.

„Nas četvero smo ovdje na pozicijama na kojima jesmo, ocjenjujemo na način kako ocjenjujemo, kandidati nakon što izvedu svoju izvedbu napuštaju je s tri DA, dva DA, jednim DA, četiri NE; u vašem slučaju to su četiri NE. Ja ću se u ime svih kolega zahvaliti na vašem dolasku, doviđenja“ kazala je.

Nakon nastupa Roman i Bianca još su jednom sve prokomentirali.

„Ja možda danas nisam pjevao u svom nekom top levelu. Iskreno, imao sam i boljih izvedbi nego danas“ – rekao je razočarani Roman. „Ne znam, je li to zbog toga što si ti (Roman) -tako-, ili zbog mene, to je pitanje“ – dodala je Bianca.

