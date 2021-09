Anđa Marić: Izašla sam iz zone komfora i unatoč multipli sklerozi otišla u Meksiko upoznati samu sebe

Sa samo 35 godina život pjevačice i spisateljice Anđe Marić (44) preokrenuo se iz temelja nakon što joj je dijagnosticirana bolest nepoznatog uzroka i nepredvidljivog tijeka, a lijeka za nju još uvijek nema. Riječ je o multipla sklerozi, bolesti od koje u Hrvatskoj prema posljednjim podacima godišnje oboli čak 7000 osoba. Te 2012. godine i sama je bila jedna od njih, a kako je bolest rapidno napredovala, ni liječnici nisu bili optimistični. Suočila se tada s najgorim prognozama, ali u njih nije željela povjerovati. Uzela je život u svoje ruke i devet godina nakon dijagnoze sama proputovala pola svijeta.

Ovih dana vratila se iz Meksika u kojem je provela tri tjedna, a na put je otišla na poziv prijateljice Courtney Runyon. Upoznale su se prije nekoliko mjeseci putem Facebooka, a njezina želja za životom Anđu je inspirirala da izađe iz svoje zone komfora i krene samostalno u avanturu kakvu prije ni sama nije mogla zamisliti.

Foto: Sara Vafa

– U Meksiko sam otišla jer me Courtney inspirirala i puno naučila o životu poslije autoimune bolesti, o tome kako mogu živjeti i te kako imati lijep, bogat i zanimljiv život. Moje putovanje bilo je i susret sa samom sobom i ponovno upoznavanje sebe, ali i upoznavanje s mojom mentoricom življenja od koje sam puno toga naučila – započela je svoju priču Anđa. Iako smo se dogovorile za intervju odmah čim stigne u Meksiko, Anđa nas je zamolila za strpljenje kako bi bila sigurna da će sve proteći u najboljem redu. I sama priznaje da isprva nije vjerovala da će uspjeti nešto o čemu nije ni sanjala.

– Prvo sam mislila da neću ići na more jer mi je dosadilo da stalno trebam ‘babysittere’, odnosno da mi netko pomaže pri ulasku u more i dok izađem iz njega. Onda se nekako dogodilo da me Courtney pozvala sebi na osobni coaching, a članica sam njezine grupe za podršku od travnja. Shvatila sam da sam sama sebi najbolje društvo, da mi nikad nije dosadno i da mi je uvijek zabavno. Najzabavnija sam osoba pokraj koje možete sjediti u avionu i najljubaznija žena koju ćete sresti, pa kako onda ne bih upoznavala isto takve ljude – kaže Anđa koja je do Cabo San Lucasa, ljetovališta na južnom vrhu poluotoka Baja California, putovala čak 27 sati. – Ne mogu vam ni opisati koliko je naporno putovati 27 sati s maskom na licu. Zatim koliko su rigorozni pregledi i koliko si ljudi uplašeni. Stjuardese su hladne, ne poslužuje se hrana, ne komunicira s ljudima, sve je svedeno na teški minimum iako to i ne razumijem jer bez testa ili cjepiva ne možeš ni ući u avion – ističe Marić.

Foto: Privatni album Odmah po dolasku u Meksiko suočila se s najvećim izazovom. Njezina mentorica savjetovala joj je da šest dana bude sama. – Preporučila mi je da to bude moj vlastiti odmor nakon svega što sam prošla i to je bio najbolji savjet koji sam mogla dobiti – iskreno priznaje nekadašnja pjevačica grupe Flare. – Stekla sam puno novih prijatelja, kupala sam se u hladnom Pacifiku, posjetila hotel Kaliforniju iz čuvene pjesme Eaglesa. Bila sam na radionici po metodi Wim Hof i kupala se u vodi prepunoj santi leda čija je temperatura bila 5° Celzijevih, a bila sam i u San Jose del Cabu na genijalnim skrivenim lokacijama, kamo često na odmor dolaze i najveće rock-zvijezde jer tamo nema masovnog turizma – kaže Anđa. Nakon uzbudljivih prvih dana došao je i trenutak da napokon upozna ženu koja ju je toliko inspirirala da je samo zbog nje preletjela pola svijeta.

Foto: Privatni album – Courtney se potpuno oporavila od potpune paralize zbog CIDP-a, autoimune bolesti slične Guillain-Barréovu sindromu. Bila je oduzeta do vrata. Naučila je ponovno govoriti, disati i hodati, a početkom ove godine prijateljica Vesna Matačić pokazala mi je njezin video i Facebook i rekla mi da je njezina energija podsjeća na mene i da smo vrlo slične. Kako ona živi u Cabu sama, i to nakon teške bolesti jer je odlučila početi život ispočetka i postati samostalna, i ja sam odlučila biti samostalna i otići na kraj svijeta kod nje – kaže Anđa i otkriva da su njezine prijateljice bile oduševljene kad im je rekla za svoj plan. Podržao ju je i sin, a za njezin veliki plan posljednji je doznao Anđin otac. – Tati nisam rekla do zadnjeg dana jer me nije ni pitao kamo idem na more, a kad me je konačno nazvao da me pita kamo idem, rekla sam mu da idem na Cortezovo more. On je naravno odmah znao gdje je to i pitao me što će mi to, uz komentar da opet izvodim kerefeke. Poslije je u povjerenju rekao mom mlađem bratu da se nada da mi je ovo zadnje takvo putovanje pa mu je Zoltán rekao: “Samo se ti nadaj.” (smijeh). Sin Gašper bio je oduševljen, rekao mi je da je baš ponosan na mene – prisjeća se glazbenica. Za Meksikance kaže da su joj najdraži narod na svijetu i da nigdje na svijetu nije vidjela toliko obzirnosti i ljubaznosti.

Foto: Privatni album – Skromni su, bogobojazni i beskrajno ljubazni, a najviše me iznenadilo to što me tijekom 18 dana u Meksiku nitko nije nijednom pitao zašto tako hodam, što mi se dogodilo i zašto hodam sa štapom? Tamo sam bila samo Anđa, takva kakva jesam i nisam se osjećala kao da se moram stalno ispričavati ili ljude tješiti riječima da se dobro osjećam ili da me ništa ne boli, a ovdje to moram stalno raditi. Užasno je naporno što ljudi stalno moraju znati sve o svima i stalno ih sve zanima. Ljudi ovdje previše ulaze u tuđe živote i previše se bave tuđim životima, imaju mišljenje o svemu i dijele savjete koje nitko nije tražio – uvjerena je 44-godišnja Zagrepčanka koja svoju svakodnevicu s pratiteljima dijeli i putem svog YouTube kanala.

– Izazov mi je da svaki od 365 dana snimim video jer sam obećala samoj sebi da ću se pojaviti u svom životu svaki dan, bilo da se osjećam odlično ili da sam loše, to je jednostavno život – kaže Anđa koja svojim snimkama često probudi najskrivenije emocije kod ljudi. – Reakcije su predivne i to mi uvijek napuni srce. Puno mi pišu žene koje se osjećaju slično kao ja i kažu mi da sam im dala poticaj da i one zažive punim plućima, a o hrabrosti da i ne govorim. Iznenadila sam i samu sebe. Smisao ovog života jest da jedni drugima pružimo ljubav, da se inspiriramo jedni druge te da jedni drugima budemo podrška. Ja sam spoznala da nikome nisam teret, nego da time što ljudima dopustim da mi pomažu samo primam jako puno ljubavi od njih – zaključuje za kraj Anđa Marić.

