Žene su uzdisale za njegovim isklesanim tijelom, a paparazzi su ga sad uhvatili s nikad većim trbuhom!

Glumac Vin Deisel (54) još od prvog nastavka filma "Brzi i žestoki" slovi za jednog od najzgodnijih muškaraca u Hollywoodu. Brojnim ženama mamio je uzdahe vrtoglavo opasnim scenama i svojim istreniram tijelom, a na društvenim mrežama često je dijelio svoje iscrpne treninge. No, čini se kako je prošla godina i za njega bila teška.

Foto: profimedia

Naime, Diesela su paparazzi ulovili na jahti u Portofinu, gdje trenutno odmara sa svojom obitelji, a bez majice bio je vidljiv i njegov nikad veći trbuh. Glumac se na njih nije obazirao te je opušteno gladio svoj goli trbuh, iako ga je samo nekoliko dana ranije uvlačio tijekom šetnje talijanskim gradom.

Foto: profimedia

Fotke njegove iznenađujuće transformacije odmah su obišle svijet, a mnogi su se zapitali znači li to i kraj franšize "Brzi i žestoki", koja zasad ima devet nastavaka, ili se Diesel planira brzo vratiti u formu kao što je to napravio i 2015. godine. Naime, i tada je glumac nabacio nekoliko kilograma viška, no brzo se vratio u formu.

Foto: profimedia

Vin je od 2007. godine u braku s 38-godišnjom Palomom Jimenez s kojom ima troje djece, kćeri Hanu i Pauline te sina Vincenta.

