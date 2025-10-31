Odlične vijesti! Domagoju je koljeno stvaralo probleme, a nakon gubitka 73,4 kg otkrio: 'Ne trebam na operaciju'

Najteži kandidat devete sezone showa 'Život na vagi' bio je Domagoj koji je u emisiju došao s 225 kilograma. Domagoj je kuhar iz Zagreba koji je bio član crvenog tima te je postao finalist. Tijekom showa je ozlijedio koljeno te je u Zaboky selu zbog toga imao i prilagođene treninge te nije smio sudjelovati u nekim izazovima.

Domagoj je na finalnom vaganju pokazao da je izgubio 73,4 kilograma, odnosno da ima 151,6 kilograma, a otkrio je još jednu dobru stvar! Voditeljica Antonija Blaće pitala ga je kako je njegova ozljeda, a on je otkrio da ne treba na operaciju koje se bojao tijekom showa. "Ne treba mi operacija koljena. Liječnik je rekao da samo trebam ojačati kvadriceps, a to znam kako zahvaljujući treneru", kazao je ovaj vatreni navijač te otac koji je iz temelja promijenio svoj život.

Otkrio je i da je čim je izašao iz showa s djecom otišao na sjever, da je sa suprugom išao na Sljeme te da je sada u potpunosti posvećen sebi, a obitelj mu pruža veliku podršku.