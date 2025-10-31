Miljenica publike Marija pobjednica je među nefinalistima! Kući odlazi sa 7000 eura

Marija (25) odnijela je pobjedu među nefinalistima 'Života na vagi' i kući ponijela novčani iznos od 7000 eura. Naime, Marija je u show je ušla sa 142,5 kilograma i vrlo brzo postala miljenica gledatelja. U velikom finalu odradila je i dvoboj s Antom od kojeg je izgubila za 2,1 kilometar, no vaga joj je pokazala gubitak od 45,5 kilograma, odnosno 31,8 posto težine. Marija je otkrila i da se nakon showa preselila kod teta, koja joj je najveća podrška u životu.

Inače, Marija je svojom iskrenošću i jednostavnošću osvojila sve, a prije ulaska u show sebe je opisala kao emotivnu, pozitivno ludu, šaljivu, iskrenu i - pomalo lijenu osobu. Višak kilograma joj je otežavao svakodnevicu - teško joj je bilo sagnuti se, hodati, voziti auto, pa čak i disati. „Najviše se bojim zdravstvenih problema, ponajviše dijabetesa, a i općenito se brinem koliko ću živjeti“, zabrinuto je rekla ova sous chef prije početka puta u 'Životu na vagi'. Uzor joj je teta, žena kojoj se divi jer je dobra majka i ostvarena u životu, a snagu pronalazi u vjeri da se i ona može promijeniti. „Motiv mi je gubitak kilograma, pokretljivost i dovođenje života u red i normalu. Najveći motiv mi je majčinstvo“, kazala je 25-godišnjakinja i kroz smijeh dodala: „A voljela bih nositi i haljinu!“

Marija je tijekom showa otkrila i da postoje romantični osjećaji prema prijatelju te istaknula da će po izlasku iz izolacije morati ozbiljno razgovarati s njim. Osim toga, otkrila je i da se spreman osamostaliti te okrenuti novu stranicu u životu.