Tamara iz 'Života na vagi' o bolesti: 'U remisiji sam, ne trebam više ići na biološku terapiju'

U velikom finalu 'Života na vagi' Tamara je bila ta koja je prva stala na vagu. Otkrila je da žali zbog ozljede na izazovu: "Ne mogu vratiti vrijeme."

Na pitanje o svome zdravstvenom stanju otkrila je da stvari idu na bolje: "Prehrana je bila najveći krivac što pet godina nisam mogla ući u remisiju." Istaknula je i da joj je doktorica rekla da više ne treba ići na biološku terapiju.

Stigla je u show sa 116,5 kilograma, a sada ima 89,8 kg. To je 26, 7 kilograma manje, odnosno 22,9 posto.