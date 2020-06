Od pedofila u seriji do jednog u stvarnosti! Omiljeni glumac pod rafalom optužbi

Kad se priče s filmskog platna preslikaju u stvarni život, svi priželjkuju da se radi o filmu sa sretnim završetkom. Nažalost, u slučaju komičara i glumca Chrisa D'Elie, njegova priča za nikoga nema takav kraj. Naizgled simpatični Chris, kojeg smo gledali u ulozi nastranog pedofila Hendersona u drugoj sezoni Netflixove serije "You" nalazi se pod rafalom optužbi niza žena koje tvrde da ih je glumac dok su bile maloljetne napastovao putem privatnih poruka na društvenim mrežama te inicirao susrete i to najčešće nakon stand-up predstava koje je održavao tijekom turneja unazad nekoliko godina. Da bi stvar bila još jezivija, ulogu pedofila imenom Topher preuzeo je i u jednoj epizode serije "Radoholičari" još 2011. godine.

Anonimne prijepiske koje kolaju Twitterom uz #chrisdeliapartyisover (eng. op.a Chris D' Elia zabava je gotova) pokazuju niz sličnih početnih interakcija u kojima bi djevojke tražio da se s njim nađu i šalju mu slike. Postoje svjedočanstva kako je nakon što bi mu poslale gole slike, kako navode u prijepiskama, uređivao te ih podrugljivo pokazivao kolegama komičarima. Tada je većina žena koje sada uglavnom anonimno progovaraju o tome kako ih je glumac mamio različitim ponudama za druženje u hotelima ili barovima, a jedna od djevojaka koja je tada bila maloljetna, Simone Rossi, na Twitteru je objavila niz poruka koje je izmijenila s glumcem s kojim se prvi put susrela u srpnju 2014. kada ju je upitao dolazi li ikada u Los Angeles, gdje on inače živi. Objasnila mu je kako je u LA-u bila prije nekoliko tjedana i da inače živi u Arizoni, a onda je razgovor otišao u nepoželjnom smjeru gdje ju je Chris upitao kako će se onda maziti, s obzirom na njihovu udaljenost.

Poslije toga tražio je da mu pošalje svoju sliku, a tada je 16-godišnja Rossie uzvratila s fotografijom pande s kojom on nije bio zadovoljan. Zatim joj se javio u siječnju 2015. te je inicirao susret na koji je pristala, ali kada ju je pitao mogu li se tu večer maziti, ona više nije pomišljala na susret. - Zamislite da imate 16 godina i mami vas dvostruko stariji komičar i jedini razlog zašto se nikad niste našli i on vas nije napastovao je zato što imate dečka svojih godina – pojasnila je u tweetu Simone dodavši da se dugo vremena sramila što je bila u interakciji sa starijim muškarcem koji joj se, kako ona tvrdi, prvi javio i da je tek sada svjesna neravnoteže moći u tom trenutku.

- Definitivno nisam jedina maloljetna djevojka kojoj je ovo napravio – tvrdi Simone na koju se jedan tviteraš anonimno nadovezao tvrdeći kako je prilikom posjeta jednom hotelu, Chris zatražio pomoć s postavljanjem klima uređaja, a kada je došla djevojka s recepcije, odlučio ju je iznenaditi golom pojavom zbog čega je odmah otišla, a on ju je, navodno, molio da se vrati u sobu. Nakon niza od više desetaka optužbi, glumac je shvatio da više ne može šutjeti te je odlučio iznijeti svoju obranu pa je tako porekao sve navode da se radilo o neprimjerenim interakcijama s maloljetnicama. - Znam da sam tijekom svoje karijere govorio i radio stvari koje su uvrijedile mnoge ljude, ali nikada svjesno nisam prišao niti jednoj maloljetnoj ženi. Sve moje veze su bile zakonite i uz potpuni pristanak i nikada se nisam našao niti izmjenjivao neprikladne fotografije s osobama koje su tvitale o meni. Zbog svega rečeno, zbilja mi je žao. Bio sam glupi tip koji si je apsolutno dopustio da ga ponese životni stil. To je moja krivica i preuzimam ju. Već neko vrijeme reflektiram na sve i obećajem da ću biti bolji – napisao je D'Elia prošlog utorka kada su Twitter preplavile nezaustavljive optužbe zbog kojih se tek očekuje reakcija Netflixa na kojem je Chris objavio već tri comedy specijala i ostvario ulogu u spomenutoj seriji "You". Vjerojatno će cijeli slučaj poprimiti dašak #MeToo pokreta koji se veže uz ozloglašenog producenta Harveya Weinsteina, hollywoodskog moćnika kojem je ove godine u ožujku izrečena kazna od 23 godine zatvora za seksualno napastovanje velikog broja žena, a od Chrisovih kolega komičara koji su se našli u istoj situaciji su i poznati Louis C.K te Aziz Ansari. Za Louieja je cijela situacija imala veliki utjecaj na njegovo poslovanje pa je tako nakon optužbi da je masturbirao pred pet žena bez dozvole ostao bez svih angažmana diljem svijeta – od nastupa preko gostovanja pa čak i snimanja svih serija, a ukupni gubitak je procijenio na oko četiri milijuna dolara za samo dio poslova. Povukao se iz javnosti na više od godinu dana, a kada je objavio da će opet početi nastupati, dvorane diljem SAD-a su odbile prihvatiti njegovo gostovanje zbog svih implikacija.

Hollywood vrvi predatorima, a da je tako bilo je oduvijek jasno. Tek razotkrivanjem slučajeva serijskih silovanja za koje je optužen nekoć sitcom miljenik Bill Cosby u razdoblju od sredine 60-ih do 2008. godine, a moralo je proći više od četiri desetljeća da bi žrtve smogle hrabrosti i progovorile o strahovitim događajima za koje su, sudeći po statusu i popularnosti glumca, mnogi znali.

