Obožavatelji oduševljeni! Nina Badrić najavila i treći koncert u Lisinskom

Nina Badrić i akustični orkestar Ante Gele treći put u čarobnoj izvedbi u Lisinskom! Nakon rekordno brzo rasprodanih prvog i drugog koncerta, otvoren je i treći termin spektakularne glazbene priče u Lisinskom - 17. veljače 2026. Za razliku od koncertnog izdanja na koje smo navikli, unplugged verzija u aranžmanima Ante Gele predstavlja Ninu Badrić u sasvim drukčijem glazbenom ruhu. S akustičnim orkestrom i zborom, uz svoje hitove koji desetljećima osvajaju publiku, Nina će izvesti i neke od najznačajnijih pjesama Olivera, Miše i drugih glazbenika koji su zauvijek obilježili domaću glazbenu scenu.Nina Badrić je jedna od najprepoznatljivijih vokalistica na hrvatskoj estradi, čiji je glas stekao status glazbenog fenomena. S godinama je izgradila nevjerojatnu karijeru, a njezina vokalna tehnika i emocionalna interpretacija pjesama uvijek iznova oduševljavaju publiku.

Njezin glas, karakterističan po dubini i snazi, u akustičnim aranžmanima Ante Gele dolazi do izražaja na poseban način. U ovoj intimenoj izvedbi, gdje su instrumenti svedeni na najjednostavniju formu, Nina ima priliku potpuno dominirati prostorom i svojom interpretacijom dirnuti dušu svakog slušatelja. Osim njezinih velikih hitova poput "Čarolija", "Molitva" i "Tebi pripadam", Nina na ovom koncertu u Lisinskom donosi pjesme koje su obilježile i glazbenu scenu regije, a koje je izvodila s dubokim poštovanjem prema njihovim autorima. Tako će uz akustičnu pratnju orkestracije Ante Gele, uz njezin prepoznatljivi vokal, publika uživati u interpretacijama pjesama Olivera Dragojevića, Miše Kovača i drugih legendi domaće glazbe, koji su ostavili neizbrisiv trag na glazbenoj sceni.Koncert uz pratnju akustičnog orkestra Ante Gele, koji je ljetos premijerno izveden u Galeriji Meštrović, a zatim ove jeseni u Lisinskom, oduševio je i najizbirljivije glazbene sladokusce te potvrdio status glazbenog spektakla za koji se traži ulaznica više.

Uz njezinu iznimnu vokalnu sposobnost, koncert je prava glazbena poslastica koja ističe ljepotu glazbe bez obzira na žanr. Nina Badrić je, uz podršku talentiranog Ante Gele i njegovih aranžmana, uspjela stvoriti glazbeni doživljaj koji transcendentira generacije i povezuje ljubitelje glazbe svih uzrasta. Nabavite svoje ulaznice na vrijeme jer ovakva poslastica se ne propušta!