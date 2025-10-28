VIDEO Stanković birao između Tuđmana i Tita, Thompsona i Škore, Žalac i Lovrić Merzel, evo tko mu je draži

Gost nove epizode Večernjakove emisije "Show na kvadrat" je urednik, televizijski voditelj i pisac Aleksandar Stanković! Naš novinar Zvonimir Milaković nije morao dugo čekati da Stankovića "privede" u studio i postavi mu neka od najprovokativnijih i najzanimljivijih pitanja. Večeras, 28. listopada, u 20 sati imate priliku na našem YouTube kanalu pogledati cijelu epizodu s ovim istaknutim HRT-ovcem, koji je nedavno objavio novu knjigu pod nazivom F32 i proslavio 25. obljetnicu svoje kultne emisije "Nedjeljom u dva". Stanković je našem novinaru otvorio dušu, emotivno progovorio o svojoj borbi s depresijom te istaknuo da je već 15 godina na terapiji, uz veliku podršku supruge i obitelji. Osim toga, podijelio je iskustvo posjeta najstrože čuvanoj kaznionici u Lepoglavi te ispričao s kojima je višestrukim ubojicama razgovarao i je li osjetio njihovo pokajanje.

S iskrenošću je govorio i o izazovima koje je proživljavao zbog predrasuda koje su mu se povezivale s njegovim imenom i prezimenom na početku karijere, kao i o tome kako danas gleda na one koji inzistiraju na velikosrpstvu ili velikohrvatstvu. Dotaknuo se i politike, komentirajući Ivu Sanadera, kojeg je nekoliko puta ugostio u svojoj emisiji te otkrivajući bi li s njim popio kavu nakon što je izašao iz zatvora. Na pitanje o njegovom slučaju odgovorio je s oprezom, ali i jasno. Također je progovorio o ministarskoj aferi Mikroskop, podržao ministra Vilija Beroša u povratku na posao, unatoč skandalu, i otkrio kako kao ljevičar ima pro-life uvjerenja. Razgovarao je i o mogućnosti ugostiti Aleksandra Vučića u emisiji te koja bi mu pitanja postavio da do toga dođe.

Stanković je s nama podijelio i osobne trenutke iz privatnog života, govoreći o svojoj djeci, kćeri Uni i sinu Maku, o tome kakve razgovore vodi s njima te ima li roditeljskih strahova. Ispričao je i kako kod kuće, unatoč javnoj osobnosti, živi potpuno običan život – kuha, čisti, usisava – baš kao pravi muškarac. Jedan od najzabavnijih trenutaka u emisiji bio je igrica "ILI ILI", u kojoj je Stanković otkrio tko mu je draži – Marko Perković Thompson ili Miroslav Škoro, Gabrijela Žalac ili Marina Lovrić Merzel te s kim bi prije napravio intervju, da su živi – s Josipom Brozom Titom ili Franjom Tuđmanom. Svi detalji bit će otkriveni u cijeloj epizodi, koja će biti objavljena večeras u 20 sati na našem YouTube kanalu.