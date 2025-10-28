Iznenada preminula mlada internet zvijezda (25), posljednja objava slama srce

Poznati TikTok influencer Ben Bader, koji je mlađu publiku savjetovao o životu i financijama, iznenada je preminuo u dobi od samo 25 godina, prenosi People. Vijest o iznenadnoj smrti influencera potresla je njegove pratitelje, a tužnu informaciju potvrdila je njegova djevojka Reem prošlog vikenda na društvenim mrežama. Bader je preminuo 23. listopada, a Reem je posljednje dane opisala kao najteže u svom životu. - Nikada se prije nisam nosila s nečim ovakvim, posebno ne s gubitkom nekoga tko mi je značio koliko i on… Iskreno je volio svaku osobu koju je upoznao i uvijek je bio toliko pozitivan - napisala je shrvana djevojka.

Uzrok Baderove smrti zasad ostaje nepoznat, što cijelu situaciju čini još tragičnijom. Njegova djevojka naglasila je da ništa nije upućivalo na tragediju. - Razgovarala sam s njim na FaceTimeu samo nekoliko sati prije nego što je preminuo. Bio je tako sretan i normalan, smijao se i šalio - otkrila je, dodavši da je smrt bila "iznimno iznenadna". Iako su se pojavile spekulacije o nesreći u sauni, te informacije nikada nisu službeno potvrđene.

Ben Bader izgradio je zajednicu od preko 200.000 pratitelja na platformama poput TikToka i Instagrama, gdje je bio poznat po motivacijskim videima i savjetima o financijama. Kroz svoj mentorski program "The Artisan Lab" pomagao je mladim poduzetnicima da svoje strasti pretvore u uspješne online poslove, osnažujući ih da pronađu svoju svrhu.

FOTO Najmoćnija hrvatska odvjetnica prava je ikona stila: Obožava Chanel, YSL i prati modne trendove

Njegova obitelj oglasila se izjavom za magazin People, opisujući ga kao vizionara koji je vodio s ljubavlju i živio s namjerom. Otkrili su da je rođen prerano, u 28. tjednu trudnoće, te da je istu snagu i odlučnost nosio kroz cijeli život. Naglasili su da je ostavio dubok trag na svima svojom mudrošću, humorom i suosjećanjem.

Posebno bolan odjek imala je njegova posljednja objava na Instagramu. Samo mjesec dana prije smrti, 22. rujna, proslavio je 25. rođendan i objavio fotografije s djevojkom i prijateljima. U opisu je napisao rečenicu koja danas slama srca: - Sve što želim za rođendan je još svega - poručio je. Ta nadom ispunjena objava postala je mjesto oproštaja za njegove fanove, slomljene iznenadnim gubitkom mladića koji ih je inspirirao.