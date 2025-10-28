Naši Portali
TRAGIČAN GUBITAK

Iznenada preminula mlada internet zvijezda (25), posljednja objava slama srce

Foto: Instagram
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
28.10.2025.
u 10:25

Vijest o tragičnom odlasku potvrdila je Baderova djevojka, a njegova posljednja objava na društvenim mrežama danas ima posebno bolno značenje

Poznati TikTok influencer Ben Bader, koji je mlađu publiku savjetovao o životu i financijama, iznenada je preminuo u dobi od samo 25 godina, prenosi People. Vijest o iznenadnoj smrti influencera potresla je njegove pratitelje, a tužnu informaciju potvrdila je njegova djevojka Reem prošlog vikenda na društvenim mrežama. Bader je preminuo 23. listopada, a Reem je posljednje dane opisala kao najteže u svom životu. - Nikada se prije nisam nosila s nečim ovakvim, posebno ne s gubitkom nekoga tko mi je značio koliko i on… Iskreno je volio svaku osobu koju je upoznao i uvijek je bio toliko pozitivan - napisala je shrvana djevojka.

Uzrok Baderove smrti zasad ostaje nepoznat, što cijelu situaciju čini još tragičnijom. Njegova djevojka naglasila je da ništa nije upućivalo na tragediju. - Razgovarala sam s njim na FaceTimeu samo nekoliko sati prije nego što je preminuo. Bio je tako sretan i normalan, smijao se i šalio - otkrila je, dodavši da je smrt bila "iznimno iznenadna". Iako su se pojavile spekulacije o nesreći u sauni, te informacije nikada nisu službeno potvrđene.

Ben Bader izgradio je zajednicu od preko 200.000 pratitelja na platformama poput TikToka i Instagrama, gdje je bio poznat po motivacijskim videima i savjetima o financijama. Kroz svoj mentorski program "The Artisan Lab" pomagao je mladim poduzetnicima da svoje strasti pretvore u uspješne online poslove, osnažujući ih da pronađu svoju svrhu.

FOTO Najmoćnija hrvatska odvjetnica prava je ikona stila: Obožava Chanel, YSL i prati modne trendove
1/56

Njegova obitelj oglasila se izjavom za magazin People, opisujući ga kao vizionara koji je vodio s ljubavlju i živio s namjerom. Otkrili su da je rođen prerano, u 28. tjednu trudnoće, te da je istu snagu i odlučnost nosio kroz cijeli život. Naglasili su da je ostavio dubok trag na svima svojom mudrošću, humorom i suosjećanjem.

Posebno bolan odjek imala je njegova posljednja objava na Instagramu. Samo mjesec dana prije smrti, 22. rujna, proslavio je 25. rođendan i objavio fotografije s djevojkom i prijateljima. U opisu je napisao rečenicu koja danas slama srca: - Sve što želim za rođendan je još svega - poručio je. Ta nadom ispunjena objava postala je mjesto oproštaja za njegove fanove, slomljene iznenadnim gubitkom mladića koji ih je inspirirao.

Poznato kada kreće prodaja ulaznica za Thompsonove koncerte

Ključne riječi
showbiz savjetnik financije smrt influencer TikTok

