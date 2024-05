Obožavatelji diljem svijeta pozivaju sve da glasaju za Baby Lasagnu: Danas sam veći Hrvat od Luke Modrića

Baby Lasagna s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" večeras u finalu Eurovizije nastupa 23. po redu, odnosno 22. jer je predstavnik Nizozemske diskvalificiran s natjecanja nakon što je bio uključen u jedan incident prije samog finala. Uz našeg Marka Purišića danas je cijela Hrvatska i obožavatelji diljem Europe i svijeta, o čemu svjedoče i brojne objave na društvenim mrežama.

Mnogi se javljaju iz cijelog svijeta kako su svoj glas dali Baby Lasagni i neki pišu kako će danas biti veći Hrvati od samog Luke Modrića. - Ja sam glasao iz New Yorka za Hrvatsku i Baby Lasagnu! GO FOR GOLD!!! I osvoji ovo - piše u jednom od komentara. Dio tih komentare pogledajte ispod:

I have voted, From NY, USA and Now Croatia and Baby Lasagna GO FOR GOLD!!! And win this 🏆 🥇 #Eurovision #EurovisionSongContest #Eurovision2024 #Croatia #BabyLasagna #RimTimTagiDim pic.twitter.com/q5zNnYzwXK