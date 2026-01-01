Naši Portali
ZAPJEVAO JE SVOJ HIT

VIDEO Naš poznati pjevač točno u ponoć dobio je kćer, a ovako je proslavio s djelatnicima bolnice

Zagreb: Snimanje spota pjevača Marka Škugora
Foto: Davor Puklavec/POSEBNA PONUDA
01.01.2026.
u 09:40

Marko i njegova supruga Ivana s kojom je 12 godina u braku, ovo ljeto su s javnosti podijelili vijest kako će dobiti treće dijete

Pjevač Marko Škugor podijelio je na društvenim mrežama kako je sinoć točno u ponoć na svijet stigla njegova kći. - Naša princeza rođena 01.01. točno u 00:00h! Želim Vam Sretnu i zdravu Novu 2026. godinu - napisao je glazbenik i podijelio fotografiju na kojoj u naručju drži svoju princezu. Ispod objave su se zaredale brojne čestitke, a u videu koji je objavio nedugo nakon rođenja kćeri, pokazao je i kako je s djelatnicima bolnice proslavio ovaj radosni događaj. Marko je s osobljem zapjevao svoj hit "Ono nešto", kojeg inače pjeva u duetu s Danijelom Martinović, te im je na taj način uljepšao i razveselio noćno dežurstvo na Novu godinu. 

Marko i njegova supruga Ivana s kojom je 12 godina u braku, ovo ljeto su s javnosti podijelili vijest kako će dobiti treće dijete. 
"Naši dečki postaju starija braća jer stiže naša djevojčica!" podijelio je tada Marko Škugor veselu novost s pratiteljima na Facebooku. Marko i Ivana već imaju dva sina, Andriju (11) i Petra (9), a cijela obitelj s nestrpljenjem je iščekivala dolazak nove članice obitelji. Ivanina i Markova ljubavna priča započela je prije 13 godina, dok je Marko pjevao u klapi Kampanel, a Ivana radila kao hostesa u kazalištu.

"Tu sam ga čula, pjesma ''Lipa moja'' je bila. I pomislila sam, što je ovo? Samo neka ovako pjeva stalno. Markova sestra i moja sestra išle su u razred zajedno, a kako sam ja bila slobodna, a i on, one su smislile plan da nas upoznaju", ispričala je Ivana jednom prilikom, Iako se rijetko posvađaju, slažu se da Marko obično prvi popusti. Ivana je njegova najveća podrška, a brojne obožavateljice ne smetaju je. Ponekad pitaju mene, gospođo, možemo li se slikati s vašim suprugom? Naravno, može, slikat ću vas ja. Nikad nisam imala s tim problema, zapravo uživam u tome, volim kada se s njim slikaju, to mi imponira", zaključila je Ivana.
