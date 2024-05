Počinje ludnica u Malmöu, Baby Lasagna stigao pred arenu. Čeka se veliko finale

*Večeras u 21 sat kreće finale ovogodišnje Eurovizije

*Baby Lasagna nastupa 23. od ukupno 26. kandidata

*Kladionice mu predviđaju 44% šansi za pobjedu

*Nizozemska diskvalificirana na sam dan finala

Tijek događaja:

13:40 - Nizozemac izbačen iz Eurovizije

Nizozemski predstavnik na Euroviziji Joost Klein neće se natjecati u velikom finalu ovogodišnjeg 68. izdanja Eurovizije. O razlozima više možete pročitati OVDJE.

13:10 - Obitelj iz Pule došla podržati Baby Lasagnu

U narodnim nošnjama obitelj iz Pule stigla je u Švedsku kako bi podržala Marka Purišića. Orijana Roce, njen suprug Marino i kćer Judita svi danas s velikim uzbuđenjem iščekuju finale Eurovizije, nadajući se kako će upravo Hrvatska ove godine odnijeti pobjedu, a pred novinarima su i zaplesali.

- Došli smo u srijedu ujutro i putujemo sutra, nakon pobjede naravno! Nošnja je istarska, ali je za njega. To je potpora, u mislima smo s njim - komentirala je Orijana, a obitelj je i inače povezana s Markom.

Okupio je cijelu Hrvatsku. Pričali smo s njim. Kaže da je mirno i da je sve u redu. Veseli se današnjem nastupu - dodala je. Dok je suprug Marino jučer nosio nošnju, danas je nosi Orijana.

- Treba nam puno takvih ljudi da budemo svi zajedno, on je jedan primjer - poručio je Marino, a nastupu se veseli i Judita.

12:30 - Plesačica Baby Lasagne komentirala dojmove

Plesačica i koreografkinja Luana Kličić otkrila je što se krilo iza simboličnog pokreta u pjesmi Rim Tim Tagi Dim koji je osvojio cijelu Europu, ali i šire. Više OVDJE.

12:20 - Baby Lasagna stigao pred Malmö Arenu

- Nisam se naspavao i tako treba biti za finale. Laska mi što me publika doživljava kao miljenika, ali čekat ćemo kako će sve proći danas i hoće li me voljeti i nakon finala, šalim se naravno. Svi mi govore kakva je ludnica u Hrvatskoj i super da je tako - poručio je pred novinarima, a više o tome možete pročitati OVDJE.

10:40 - Strani gledatelji oduševljeni nastupom pred žirijem

Strani gledatelji koji prate Euroviziju pišu da je Marko odlično odradio svoj nastup koji ocjenjuje žiri, te vjeruju da će i od njih nakon toga dobiti velike bodove. Pročitajte što su pisali OVDJE.

09:10 - Marko Purišić jutros o svom plasmanu na finale

Ponekad mi se čini kao da sve ovo samo sanjam, da ću se probuditi i shvatiti da je to sve bio samo san i da sam ja Marko kojem se ovo što se sada događa zbilo samo u snu, poručio je Marko Purišić jutros, prije nego što je stigao pred arenu u kojoj se večeras održava nastup. Više OVDJE.

7:00 - Kako, kada glasovati?

Za finale će glasanje početi točno pred sam početka prvog nastupa. To će u subotu biti domaćin Švedska (Marcus & Martinus - Unforgettable). Glasanje će trajati otprilike 25 do 40 minuta još nakon što posljednja zemlja sudionik završi svoj nastup, a to će u subotu biti Austrija (Kaleen – We Will Rave). U polufinalima su ova glasanja bila kraća.

Na ovom linku (na dnu stranice) možete pronaći točne SMS brojeve na koje se šalju glasovi, ovisno iz koje zemlje glasate. Baby Lasagna nastupa 23. pa onaj tko želi za njega glasati u poruci treba napisati 23.