Objavljena nova fotografija Graše i Hane, zaljubljeni glazbenici u pozirali u ležernom izdanju

Veza pjevača Petra Graše (45) i Hane Huljić (30) ne prestaje izazivati pažnju javnosti, a sada se na društvenim mrežama pojavila njihova nova zajednička fotografija.

Fotografija na kojoj stoje zagrljeno s čašama vina u ruci podijeljena je na fan pageu Petra Graše. Sudeći prema odjevnim kombinacijama, nastala je u ljeto kada su Hana i Petar već bili zajedno, a komentari obožavatelje i ovoga su puta podijeljeni.

"Baš lijep par", "Neka živi ljubav", "Prekrasni ste","Ljubav ne poznaje granice", "Uživajte sretno", samo su neki od komentara oduševljenih pratitelja, no ipak neki ne dijele isto mišljenje.

"Ma ja sam fan Petrovih pjesama, a ovo i neću komentirati jer zbilja nemam riječi za nekoga tko pjeva o ljubavi itd. i poslije i ne pričeka bar malo nego hop druga, a Danijela 24 god…" , "Niste baš neki par", "Volim Grašu, ali ovo mi je degutantno", pisali su drugi.

Inače, par se poznaje već godinama, a ovo ljeto procurila je vijest o njihovoj vezi. Grašo je kućni prijatelj s Haninim roditeljima, Vjekoslavom i Tončijem, a par je prije pet godina objavio i zajedničku pjesmu 'Srce za vodiča'. Nedugo nakon što se saznalo za njihov odnos, vezu svoje kćeri je ekskluzivno za Večernji list komentirao i Tonči Huljić.

- Razumljiv mi je interes medija po pitanju Hane i Petra, ali nikada se nisam javno referirao na privatan život i odnose, kako svoje obitelji tako i izvođača s kojima radim. Tim više što i Petar i Hana imaju slične stavove prema prezentaciji osobnog života u medijima, a Petar je uz to i veliki obiteljski prijatelj. Ako su oni sretni, a koliko vidim jesu, onda smo Vjekoslava i ja sretni. Nadam se da će Petar uskoro uzeti time out od ovakvog tempa nastupa kako bismo priveli kraju snimanje pjesme koja ga čeka. Iskreno, nadao sam se da ćemo nakon 18 godina privesti kraju i novi CD, ali sada bih i s realizacijom pjesme bio sretan. Inače, svi ljudi koji uđu u naše živote u njima i ostaju, a na to ne utječe agregatno stanje njihovih odnosa – kazao je tada Huljić za Večernji list.

