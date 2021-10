Tonči Huljić za Večernji je komentirao vezu svoje kćeri Hane s Petrom Grašom

Očito nije lako biti pop zvijezda na domaćoj estradi, jedna od najuspješnijih, a još je teže kad si u takvoj familiji, suradnik istih takvih, kad ste obiteljski prijatelji, a pogotovo kad si otac, ili ste roditelji djece koju poznaje javnost. Koliko god ti je lako raditi s takvim zanimanjem javnosti "na sebi", privatni obiteljski odnosi sasvim su druga stvar. Friško otkrivena veza između Hane Huljić i Petra Graše, ali drugačija od dosadašnje - a znaju se čitav (njen) život - prouzročila je u ponedjeljak ujutro veće zanimanje domaćih medija od antivakserskih demonstracija pred Rebrom i splitskog KBC-a. Otprilike kao da su princ Harry i Meghan Markle u posezoni sletjeli privatnim avionom na našu obalu.

Naravno, Tonči Huljić isključio je telefon ne želeći javno komentirati odnose vrlo bliskih ljudi, zapravo najbližih. No, teško je raditi s isključenim telefonom dok lavina poziva i mejlova stiže. Kako smo prijatelji pa se i inače čujemo, i mimo toga smo danas razgovarali. A budući svaki novinar instinktivno zna da se čeka čitati Huljića da kaže što misli, poštujući zanimanje medija na koncu je odlučio za Večernji list jednokratno prokomentirati događaje na obiteljskom planu i pojasniti svoj i stav supruge Vjekoslave Huljić u svezi veze njihove Hane i Petra Graše:

Foto: Žarko Bašić/Pixsell

-Razumljiv mi je interes medija po pitanju Hane i Petra, ali nikada se nisam javno referirao na privatan život i odnose, kako svoje obitelji, tako i izvođača s kojima radim. Tim više što i Petar i Hana imaju slične stavove prema prezentaciji osobnog života u medijima, a Petar je uz to i veliki obiteljski prijatelj. Ako su oni sretni, a koliko vidim jesu, onda smo Vjekoslava i ja sretni. Nadam se da će Petar uskoro uzeti time out od ovakvog tempa nastupa, kako bi priveli kraju snimanje pjesme koja ga čeka. Iskreno, nadao sam se da ćemo nakon 18 godina privesti kraju i novi CD, ali sada bih i s realizacijom pjesme bio sretan. Inače, svi ljudi koji uđu u naše živote, u njima i ostaju, i na to ne utječe agregatno stanje njihovih odnosa.

VIDEO Petar Grašo nakon prekida s Danijelom ljubi 15 godina mlađu Hanu Huljić