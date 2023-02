Objašnjenja Josipe Lisac zašto uvijek nastupa gladna zvučala su kao da nisu na nacionalnoj televiziji

RTL Danas // RTL - TRI RUŽE

Ekskluzivnim intervjuom s Josipom Rimac, i to prvim nakon 2 i pol godine, informativni program RTL-a prošlog je tjedna napravio iskorak u odnosu na konkurenciju. Kao prvo, u zadnje se vrijeme prečesto koriste izrazi poput “ekskluzivno” ili “breaking”, da bi se najavili intervjui ili priče koji se u medijima mogu pročitati ili pogledati svaki drugi-treći dan. No, ovo je primjer kada je takva kategorizacija opravdana, a opravdano je reći i da je Ivana Ivanda Rožić napravila odličan intervju koji je bio zanimljiv za gledanje te lako slušljiv i bez tenzija. Mnogi bi, vrlo vjerojatno, iskoristili priliku što imaju Rimac za sugovornicu da intervju učine puno dramatičnijim i skandaloznijim te je stoga pravo osvježenje bilo gledati politički intervju u kojem nema upadanja u riječ te u kojem nema očite netrpeljivosti između novinara i sugovornika. I pritom treba naglasiti da to ne znači da Ivanda Rožić nije imala čvrst stav i da nije postavljala konkretna pitanja! RTL bi definitivno trebao više ići u smjeru ovakvih jedan na jedan intervjua u svojoj središnjoj informativnoj emisiji!

Komemoracija za Miroslava Ćiru Blaževića // HRT 4 - DVIJE RUŽE

S mjerom, ali dostojanstveno i s puno poštovanja pristupio je HRT prijenosu komemoracije za Miroslava Ćiru Blaževića. I u ovoj je situaciji bilo lako moguće se da program posvećen treneru svih trenera pretvori u pretjerani cirkus neprimjeren danu pogreba, no to se nije dogodilo.

Prijenos komemoracije mogao se pogledati na četvrtom programu Hrvatske radiotelevizije, a prethodio mu je razgovor u Studiju 4 HTV-a između urednika i voditelja Petra Vlahova te poznatog sportskog novinara Maria Zorka. Sve vrlo decentno i primjerno. Možda je, doduše, bilo za očekivati da će biti organiziran i prijenos samog ispraćaja, no i ovako je bilo sasvim pristojno bez da se prešla granica neukusa.

Provjereno // NOVA TV - JEDNA RUŽA

Prije nešto više od mjesec dana, točnije 12. siječnja, u emisiji Provjereno objavljena je odlična reportaža o posvojenjima u Kongu koja je “pokupila ruže” i u tadašnjoj TV kritici. Novinarka Ana Malbaša među prvima je kritički pristupila temi, razgovarala je s predstavnicima kongoanskih nevladinih organizacija te je dala pozadinu cijelog slučaja Hrvata pritvorenih u Zambiji. Na kraju priloga ostala su, doduše, neka neodgovorena pitanja jer novinarka, kako je i naglasila, nije uspjela doći do izjava Hrvata koji su ranije posvojili djecu iz Afrike.

A onda je u prošlotjednoj emisiji Provjerenog emitiran razgovor novinarke Danke Derifaj baš s troje posvojitelja. I dok je s jedne strane pohvalno što Provjereno nastavlja pratiti slušaj i što su naknadno objavili razgovore sa sugovornicima do kojih prvi puta nisu uspjeli doći, neshvatljivo je zašto ni na koji način nisu povezali te dvije reportaže. Gledajući ih odvojeno, dobiva se dojam kao da su dvije potpuno različite emisije pa i televizije radile ta dva priloga, a ne mala (ali snažna) istraživačka redakcija. Bilo bi bolje da su prije emitiranja ovog razgovora ukratko prikazani najvažniji dijelovi reportaže iz siječnja kako bi se gledatelje na to podsjetilo pa da je i Malbaša, koja je temu i započela analizirati, imala prilike sugovornicima postaviti pitanja koja je otvorila u svom prilogu. Ovako jednostavno do kraja nije iskorišten potencijal ovog razgovora, bez obzira na to koliko zanimljiv i informativan bio.

5.com s Danielom // HRT1 - DVIJE RUŽE

Daniela Trbović i inače ima jako dobru interakciju sa svojim gostima u talk-showu koji se emitira petkom navečer, no koliko emisiju još dodatno “dignu” vanserijski gosti pokazuje prošlotjedna epizoda kada su kod Trbović gostovali glazbena legenda Josipa Lisac te kazališni i filmski redatelj, DJ i kvizaš Mario Kovač. Dvoje gostiju su međusobno pa onda i s voditeljicom imali toliko opuštenu i ležernu komunikaciju da se stekao dojam da bi ih se satima moglo slušati. Objašnjenja Josipe Lisac zašto uvijek nastupa gladna ili njezina tako živa prisjećanja na rad Karla Metikoša zvučala su kao da ih prepričava dobrim prijateljima uz kavu, a ne na nacionalnoj televiziji, a u tu se konverzaciju jako dobro uklopio i Kovač iako su na prvu djelovali kao nespojiva kombinacija. Jako ugodno iznenađenje!

