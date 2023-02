IN magazin od danas se emitira iz novog studija, a uskoro stiže i novi talk show Sanje Doležal

Najgledanija lifestyle emisija IN magazin koja svakodnevno od ponedjeljka do petka donosi razne lifestyle i showbiz teme iz zemlje i svijeta od danas se emitira iz novog studija.Multifunkcionalan studio gledatelji će donijeti i brojne novitete. Tako će se kao idealan uvod u vikend petkom u IN magazinu emitirati talk show Sanje Doležal pod nazivom ''Iskreno sa Sanjom''. Sanja će u studiju IN magazina ugostiti brojne poznate osobe, ali i one javnosti nepoznate koje imaju zanimljivu priču. Oni će s gledateljima podijeliti svoja mišljenja o ljubavi, zdravlju i ljepoti, javnim nastupima, novim počecima i svemu onome što nam se događa u životnoj svakodnevnici.

No to nisu jedine promjene koje priprema ekipa IN magazina, najavljuje urednica Ivana Mandić: ''Donosimo i novu zabavnu rubriku Zvjezdoboj. Svakoga utorka domaćin Davor Garić ugostit će četiri domaće zvijezde različitih profesija koje će odmjeriti snage u dobro poznatim igrama koje svi vole, poput pantomime, asocijacija, neobičnog kviza. Ovdje neće biti presudno biti snažan i potkovan znanjem već će ključni biti šarm i snalažljivost. Julijana Bačić Barać u svojoj će rubrici ''Tajne iz refrena'' otkrivati priče koje se kriju iza velikih domaćih hitova. Gledatelji će moći doznati kako su nastale i kome su posvećene neke pjesme koje svi znamo.''

Srijede će pak biti rezervirane za sportsku rubriku ''Produžeci s Bojanom''. ''U sportskim minutama naš Bojan Kosijer će razgovarati s legendama koje su se davno upisale među velikane, aktualnim osvajačima medalja, ali i talentima čije vrijeme tek dolazi. Uz podsjećanje na najljepše trenutke njihovih karijera pokušat ćemo vam približiti i njihovu mnogima nepoznatu stranu u čemu će nam ponekad pomoći i njihovi članovi obitelji, treneri ili prijatelji'', govori Ivana Mandić.

Podsjetimo, IN magazin je početkom godine obilježio 14. rođendan. Kvalitetan sadržaj, raznolike teme i zanimljive intervjue utkali su u više od 3400 emisija. Urednice Ivana Mandić te Ivana Nanut i Svjetlana Matić Koljenik, kao i tim novinara kojeg čine Sanja Jurković, Aleksandra Keresman Drpić, Bojan Kosijer, Maja Perice, Anja Beneta, Jelena Prpoš Simić, Dijana Kardum, Lana Samaržija, Ana Vela, Hrvoje Krolo, Julijana Bačić Barać, Dorotea Filipaj i dalje će se pobrinuti za sve ostale zabavne showbiz teme i intervjue koje ne smijete propustiti.

Od gledateljima već poznatih formata vraćaju se Paprene kuglice, novi nastavci omiljene Skrivene kamere kao i IN vrta. Također, gledatelji će svakodnevno moći uživati i u gastro minutama kroz Kuhanje je IN u kojima se priprema još osvježenja.

Voditeljice emisije Mia Kovačić i Renata Končić Minea i dalje će nas od ponedjeljka do petka voditi kroz zabavne minute, a što nam sve novoga još donosi IN magazin, saznat ćemo uskoro, a već danas od 18 sati gledatelji Nove TV imaju priliku pogledati prvu emisiju iz novog TV studija.

Foto: Nova TV

VIDEO Ksenija Urličić : Hodala sam po HRT-u s crnom torbom s naljepnicom HDZ-a. Lilić je mislio da ću nas upropastiti