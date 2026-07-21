Vedran Ćorluka i Franka Batelić imaju veliki razlog za slavlje! Pjevačica je presretna, objavila dirljivu fotku

Osam godina nakon što su u istarskim Balama izrekli bračne zavjete, glazbenica Franka Batelić i bivši hrvatski nogometni reprezentativac Vedran Ćorluka obilježili su još jednu važnu obljetnicu. Franka se tim povodom oglasila na Instagramu i podijelila obiteljsku fotografiju na kojoj su njihova djeca Viktor i Greta te dugogodišnji kućni ljubimac Oskar. Uz fotografiju je kratko napisala “8” i dodala emotikon srca, a potom se posebno osvrnula na njihova četveronožnog člana obitelji. “Oski je prošao sve uz nas”, poručila je glazbenica, podsjetivši koliko je njihov pas godinama važan dio obiteljske svakodnevice. Oskar, pas pasmine shiba inu, pridružio im se još prije vjenčanja i rođenja djece te se često pojavljivao na njihovim zajedničkim fotografijama.

Foto: Instagram

Ljubavna priča Franke i Vedrana započela je u ljeto 2012. godine, kada su se upoznali na Zrću. U to je vrijeme Ćorluka karijeru nastavljao u moskovskom Lokomotivu pa su dio veze održavali na daljinu. Nakon šest godina zajedno odlučili su se vjenčati, a svečanost je održana 21. srpnja 2018. u župnoj crkvi Pohođenja Blažene Djevice Marije svetoj Elizabeti u Balama. U siječnju 2020. postali su roditelji sina Viktora, a obitelj je u studenome 2022. postala bogatija za kćer Gretu. Franka i Vedran djecu uglavnom nastoje držati podalje od javnosti, no povremeno s pratiteljima podijele poneki obiteljski trenutak, najčešće ne otkrivajući njihova lica. Viktor je rođen 5. siječnja 2020., dok je Greta na svijet stigla 4. studenoga 2022. godine.

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Supružnici su nedavno pronašli vrijeme i za zajedničko putovanje u Veneciju. Ćorluka je s romantičnog odmora objavio nekoliko fotografija, među kojima i selfie s Frankom. Na jednoj je pozirao s narančastim pićem i šiltericom iste boje, a uz fotografiju je duhovito napisao: “Narančasti dan s fotografkinjom Frankom Batelić.” Franka je svojim pratiteljima pokazala i vožnju poznatim venecijanskim kanalima. Iako oboje imaju brojne poslovne obveze, Franka i Vedran tijekom godina redovito pronalaze vrijeme za obitelj i zajednička putovanja. Najnovijom objavom glazbenica nije samo obilježila osam godina braka nego je podsjetila i na sve promjene koje su obilježile njihov zajednički život – od početaka veze i vjenčanja do roditeljstva i obitelji koju su izgradili.

**Uz korištenje AI-ja