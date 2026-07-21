Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 202
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ČESTITKE!

Vedran Ćorluka i Franka Batelić imaju veliki razlog za slavlje! Pjevačica je presretna, objavila dirljivu fotku

Foto: Instagram
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
21.07.2026.
u 19:48
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Franka Batelić i Vedran Ćorluka proslavili su osmu godišnjicu braka. Pjevačica se tim povodom oglasila na Instagramu i podijelila obiteljsku fotografiju na kojoj su njihova djeca Viktor i Greta te dugogodišnji kućni ljubimac Oskar.

Osam godina nakon što su u istarskim Balama izrekli bračne zavjete, glazbenica Franka Batelić i bivši hrvatski nogometni reprezentativac Vedran Ćorluka obilježili su još jednu važnu obljetnicu. Franka se tim povodom oglasila na Instagramu i podijelila obiteljsku fotografiju na kojoj su njihova djeca Viktor i Greta te dugogodišnji kućni ljubimac Oskar. Uz fotografiju je kratko napisala “8” i dodala emotikon srca, a potom se posebno osvrnula na njihova četveronožnog člana obitelji. “Oski je prošao sve uz nas”, poručila je glazbenica, podsjetivši koliko je njihov pas godinama važan dio obiteljske svakodnevice. Oskar, pas pasmine shiba inu, pridružio im se još prije vjenčanja i rođenja djece te se često pojavljivao na njihovim zajedničkim fotografijama.

Foto: Instagram

Ljubavna priča Franke i Vedrana započela je u ljeto 2012. godine, kada su se upoznali na Zrću. U to je vrijeme Ćorluka karijeru nastavljao u moskovskom Lokomotivu pa su dio veze održavali na daljinu. Nakon šest godina zajedno odlučili su se vjenčati, a svečanost je održana 21. srpnja 2018. u župnoj crkvi Pohođenja Blažene Djevice Marije svetoj Elizabeti u Balama. U siječnju 2020. postali su roditelji sina Viktora, a obitelj je u studenome 2022. postala bogatija za kćer Gretu. Franka i Vedran djecu uglavnom nastoje držati podalje od javnosti, no povremeno s pratiteljima podijele poneki obiteljski trenutak, najčešće ne otkrivajući njihova lica. Viktor je rođen 5. siječnja 2020., dok je Greta na svijet stigla 4. studenoga 2022. godine.

Preminula je Olivera Katarina, velika zvijezda Jugoslavije. Tito ju je obožavao, a ona je prodavala svoj namještaj da plati račune
1/3

Supružnici su nedavno pronašli vrijeme i za zajedničko putovanje u Veneciju. Ćorluka je s romantičnog odmora objavio nekoliko fotografija, među kojima i selfie s Frankom. Na jednoj je pozirao s narančastim pićem i šiltericom iste boje, a uz fotografiju je duhovito napisao: “Narančasti dan s fotografkinjom Frankom Batelić.” Franka je svojim pratiteljima pokazala i vožnju poznatim venecijanskim kanalima. Iako oboje imaju brojne poslovne obveze, Franka i Vedran tijekom godina redovito pronalaze vrijeme za obitelj i zajednička putovanja. Najnovijom objavom glazbenica nije samo obilježila osam godina braka nego je podsjetila i na sve promjene koje su obilježile njihov zajednički život – od početaka veze i vjenčanja do roditeljstva i obitelji koju su izgradili.

**Uz korištenje AI-ja

Ključne riječi
godišnjica braka Vedran Ćorluka Franka Batelić showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!