Novinarka i urednica Đurđica Klancir pridružila se uredničkom timu na N1

Đurđica Klancir, dugogodišnja novinarka i urednica od danas je urednice posebnih digitalnih sadržaja na portalu N1 televizije, javlja N1.

- N1 televizija i portal bili su moje omiljeno mjesto informiranja, često sam u svojim tekstovima citirala izjave političara koje bi uhvatili upravo novinari N1 televizije, a voljela sam i nastupati na N1 televiziji kao analitičarka jer uvijek sam znala da tu neće biti pokušaja ublažavanja ili zaobilaženja nekih imena. Stoga se radujem da svoju novinarsku karijeru nastavljam upravo na N1, i kao autorica novinarskih istraživačkih priča i analiza, ali i kao urednica - izjavila je Đurđica Klancir povodom dolaska na N1.

Đurđica Klancir na ovu poziciju dolazi s mjesta glavne urednice Euractiv.hr, portala koji je u Hrvatskoj pokrenut unutar internacionalne mreže Euractiva, a prije toga je bila autorica na portalu Net.hr. Diplomirala je politologiju na Sveučilištu u Zagrebu. Još kao studentica počinje pisati u Poletu i Danasu.

Kao istraživačka novinarka, devedesetih godina istraživala je zlouporabe u privatizaciji i korupciju. Od 1997. do 1999. godine bila je glavna urednica tjednika Globus. Nakon toga radi za švedsku izdavačku kuću Bonnier Press unutar koje je 2005. godine osmislila i pokrenula poslovne novine i portal Business.hr. Od 2014. do 2016. godine glavna je urednica tportala. Od 2017. do 2018. godine glasnogovornica je i direktorica komunikacija Socijaldemokratske partije Hrvatske. Nakon toga radi kao novinarka portala net.hr.

VIDEO Dean Dvornik ne srami se posla koji radi u Americi, a sada je objavio novost: Gazda ništa ne zna