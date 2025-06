Novi zadatak vodi u Zagorje, a Manuela i Anđa postale vođe: 'Ovaj tjedan ćemo pokidati, nema nam druge!'

Dok se u areni odvijala napeta borba u kojoj je Manuela iznenađujuće izbacila Harisa, ostali članovi narančastih uživali su u miru svoje kuće i čekali vijesti. A kad su povratnici iz arene prošli kroz ogradu i kad su vidjeli da Harisa više nema na imanju, sreći nije bilo kraja. „Iskočio bih sad iz svoje kože! Otišao je moj najveći protivnik s kojim sam imao konflikt jer sam ga otkrio kakva je osoba. Ovo je moja pobjeda“, poručio je Dejan. Manuela je svoje dojmove s borbe prepričavala Manji. „Ne vjerujem! U jednu ruku mi je krivo, stvarno sam ga vidjela tu i ulagala u njega, pomagala mu. I sad ispada da ja prođem, on ode. Bio mi je tu dobar prijatelj i moja podrška. Falit će mi“, pričala je Manji.

Narančasti tim za svoju je pobjedu u tjednom zadatku zaradio pravu podravsku gozbu, ali i još jedan dar – perilicu rublja. Dio hrane odlučili su podijeliti s plavcima, a obećali su im da će oprati i njihovu odjeću. „Ali to ima svoju cijenu. Ovo je naš glavni adut u svim budućim trampama“, poručio je ipak Mario. Sve se više šuškalo o novim vođama obitelji, a velik broj kandidata smatrao je kako će Haris za vođu plavih odabrati Manuelu, iako ga je upravo ona izbacila iz igre. „Hvala bogu da je došla smjena, nadam se da nikad više nećeš doći na moju glavu“, dosadašnji vođa Darko kazao je gledajući svoj šešir, a drugi vođa Ivan sa svojom je ekipom zaigrao zabavnu igru kako bi vidio tko od njih najviše želi doći na tu vrijednu poziciju. Iduće jutro, kad su se dojmovi malo slegnuli, na površinu su izašli stari problemi. Narančasti tim muku je mučio s Iman, ne tolerirajući njezino ponašanje i društvo. Nikolina je Dejanu kazala kako Iman širi priču po kući i naziva je dvoličnom.

Manuela je, pak, bila sumnjičava prema ostalima u štali i smatrala da nisu iskreno sretni što je ostala u showu. „Previše mi se smješkaju... To su radili i s Harisom. Nadam se da se neke priče ne odvijaju iza mojih leđa, to bi bilo baš dvolično“, poručila je. Rebecca se bacila na uređivanje vrta, a iako je dogovor bio da će joj se pridružiti i Iman, nije je bilo. Naime, otišla je još malo odmoriti, što je ponovno izazvalo bijes svih. Iz kreveta ju je odlučio potjerati i vođa Ivan, no odlučila mu se suprotstaviti: „Daj mi jedan dobar razlog zašto da idem raditi. Kako god okrenem, ja ću biti prvi duelist, to mi je rečeno u facu. I zašto ću se truditi i dokazivati kad ću biti prva dolje!“ „Ne znam više kako joj objasniti, s njom se jednostavno više ne može. Uzalud!“ u nevjerici je bio Ivan i odmah vijesti prenio ostalima. Dobri odnosi vladaju među obiteljima, a kandidati to svakodnevno potvrđuju razmjenom namirnica koje jednima i drugima nedostaju. To je prilika da se malo i iskomentiraju situacije na imanju. Vrijeme je da obitelji dobiju nove vođe. I dok plavci čekaju Harisovu odluku, narančasti će to odraditi demokratskim putem – glasanjem. „Željeli ste se riješiti Manuele i mene, ali drugi put dobro pazite“, kritizirao je Haris odnose u štali i vođu Darka pa otkrio tko je novi vođa, „Znam da će ta osoba biti ugrožena pa da je spasim. To će biti Manuela!“

FOTO Evo tko je sve od poznatih pozvan na vjenčanje stoljeća, riječ je o samoj svjetskoj kremi

A u kući, pomalo neočekivano, s četiri glasa novi vođa je – Anđa! Na Farmu je svojim traktorom i prikolicom punom buča stigao mentor Marinko, kako bi predstavio novi tjedni zadatak. Anđa i Manuela odmah su u svojim novim ulogama stigle pred mentora. Novi tjedan farmere će provesti kroz novu regiju – Hrvatsko zagorje. U novom tjednu će morati napraviti bučino ulje, bučnicu, ali i tradicionalne zagorske štrukle. Obitelji moraju pravedno podijeliti buče, a imat će i jednako vremena za rad. No simpatični Marinko pokazao je i svoju strogu stranu, naime, ponovno je kandidate opomenuo da moraju voditi brigu o vrtu i nikako ga ne smiju zapustiti: „To će vam ubuduće uvelike utjecati i na moju odluku i ocjenu o prolaznosti tjednog zadatka. Vrt se održavati mora, a životinje paziti!“ Podjela rada i bundeva je krenula, a svi su složno prionuli poslu. Manuela je požurivala plavce da odmah krenu sušiti sjemenke u pećnici i preduhitre narančaste. „Ovaj tjedan ćemo pokidati, nema nam druge!“ poručili su sanjajući o luksuzu i preseljenju u kuću. Iman je večer iskoristila kako bi s dijelim narančastih podijelila svoje osjećaje i razgovarala o međusobnom odnosu. „Ne da mi se spavati po cijele dane, biti kompletno izolirana jer nisam zato došla tu“, započela je, a oni su joj pokušali objasniti da se sama izolirala svojim ponašanjem, pričanjem i nesudjelovanjem u zadacima.

„Ni na jednom zadatku nisi radila. Dođeš, na zadatku si deset minuta i nestaneš“, Nikolina je i dalje branila ekipu, „Nitko te ne podnosi, to ću ti sad reći!“ „Uopće ne shvaća što joj govorimo“, dodao je i Dejan, „Neću joj dati drugu šansu!“ „Želim se pokrenuti. S moje strane, sutra je novi početak, nadam se tako i s vaše“, poručila je Iman na kraju dugog razgovora, a Anđa, Nikolina i Mario odlučili su joj dati još jednu priliku. A što donosi novi dan na 'Farmi', pokazat će nove epizode od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.