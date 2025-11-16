Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 98
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
PRVI SINGL

Novi val energije - bend Miris Grada donosi svježinu na hrvatsku alternativnu rock scenu

Foto: Promo
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
16.11.2025.
u 15:20

Zvuk Mirisa Grada spaja alternativni rock, indie i pop punk senzibilitet, s naglaskom na zabavne mladenačke tekstove koji savršeno dočaravaju muke svakodnevice

Na domaćoj alternativnoj sceni se rađa novo ime koje će unijeti prijeko potrebnu svježu energiju i iskrenost među mlade slušatelje – Miris Grada, mladi bend iz Karlovca koji upravo izbacuje svoj prvi singl „Daj odrasti”. Riječ je o pjesmi s kojom će se svaka osoba poistovjetiti te je savršena najava za njihov debitantski album koji će ugledati svjetlo dana početkom 2026. Bend postoji od početka ove godine te je do njega došlo potpuno spontano, iz prijateljskih druženja, a sad već stoje na pragu svog prvog izdanja. 

”Pitao sam svoje prijatelje Iana (gitara) i Maru (bubanj), koji su svirali sa mnom u jednom cover bendu, jesu mi voljni pomoći u snimanju i oni su pristali. Kada je došla prva prilika svirati uživo, početkom 2025. godine, pozvali smo našeg zajedničkog prijatelja Andriju da uleti na bas gitaru i od tada sviramo u ovoj postavi.” , govori frontmen benda Kevin Štefanac. Zvuk Mirisa Grada spaja alternativni rock, indie i pop punk senzibilitet, s naglaskom na zabavne mladenačke tekstove koji savršeno dočaravaju muke svakodnevice – ”„Daj odrasti“ je nastala jednog dana kad sam napravio glupu šalu pred tadašnjom djevojkom i njena reakcija je doslovno bila „Daj odrasti“. To mi je stavilo bubu u uho i navelo me na razmišljanje o tome kako su rane dvadesete čudan period života. Tekst je napisan iz perspektive ljudi u mojem životu koji kritiziraju tu dječačku stranu mene koju ne želim ostaviti u prošlosti.“, ispričao je Kevin. 

Spot za novi singl je već vani i idealno prenosi energiju pjesme: ”Dio gdje mi sviramo je bio sniman u Karlovcu, a dio gdje se odvija glavna radnja je sniman u Zagrebu. Trebali smo imati element sa pukotinom na ogledalu koje smo kupili taj dan, a kad smo trebali napravit tu pukotinu na ogledalu, slučajno smo razbili cijelo ogledalo u komadiće.”, požalio se bend koji se nada da to neće donijeti 7 godina nesreće, već upravo suprotno. Miris Grada donose upravo ono što domaćoj sceni nedostaje - autentičnost, emociju i glas generacije koja traži svoje mjesto. Album izlazi početkom sljedeće godine, a to je tek početak priče. 
Ključne riječi
showbiz bend Miris grada

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Osijek: Dražen Žerić - Žera uoči konecrta Crvene jabuke za Valentinovo
Video sadržaj
DRAŽEN ŽERIĆ ŽERA

Najveća noćna mora mi je rat u Sarajevu. To su slike i osjećaji koji te prate cijeli život

Iza njega su godine uspješnih albuma i turneja. Zanimljivo je da je kao mladić, kaže nam, razmišljao o tome da bude kuhar. Čak je i zamislio da bi, ako se ikada odluči prestati baviti pjevanjem, možda otvorio restoran s jednim stolom, gdje bi on osobno kuhao i posluživao goste. Ipak, s osmijehom priznaje da, unatoč svim maštanjima, nikada ozbiljno nije razmišljao o tome da mikrofon objesi o klin

Učitaj još

Kupnja