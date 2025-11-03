Novi problemi za poznatog glumca: Dobavljač oružja tuži njega i ekipu filma, a ovo su razlozi

Film 'Rust' tijekom čijeg snimanja je stradala snimateljica Halyna Hutchins nakon nesretnog slučaja na setu, ipak je objavljen. Suđenje glumcu i producentu Alecu Baldwinu je završeno te su sve optužbe odbačene, a sada za glumca slijede novi problemi. Naime, dobavljač oružja i streljiva za vestern 'Rust' i vlasnik tvrtke PDQ Arm&Prop, Seth Kenney, podnio je tužbu protiv Baldwina i drugih članova filmske ekipe, tvrdeći da su ga lažno okrivili i "pretvorili u žrtvenog jarca" za smrtonosnu pucnjavu koja se dogodila na setu prije četiri godine.

U tužbi podnesenoj na sudu u Novom Meksiku prošlog tjedna, navodi se da su Baldwin i ostali tuženici nepravedno proglasili Kenneyja odgovornim za smrt snimateljice te ranjavanje redatelja Joela Souze, piše NBC News. Kenney tvrdi da su ga optuženi iskoristili kako bi skrenuli pozornost sa svoje odgovornosti. "Tuženici, pojedinačno i zajedno, nastojali su se distancirati od kriminalističke istrage o filmu Rust i vala negativnog publiciteta. Zbog toga su se urotili kako bi mene i moju tvrtku prikazali u lažnom svjetlu, kao žrtvene jarce u kampanji klevetanja diljem zemlje", stoji u dokumentu.

Kenney naglašava da je pogrešno označen kao izvor pravog metka koji se našao u pištolju što ga je Baldwin držao tijekom probe scene u filmskoj crkvi. "Optuženi su znali, ili su morali znati, da je širenje potpuno lažnog narativa o smrti i ozljedama iznimno uvredljivo i štetno", navodi se u tužbi.

Stručnjak za oružje u tužbi tvrdi i da se ekipa filma nije pridržavala osnovnih sigurnosnih pravila pri rukovanju oružjem na setu. Posebno proziva oružarku filma, Hannah Gutierrez-Reed, koja je ranije ove godine puštena iz zatvora nakon što je osuđena za ubojstvo iz nehaja, optužujući je da je ignorirala jasna upozorenja. Kao dokaz priložena je i navodna prepiska. Gutierrez-Reed je, prema dokumentu, tijekom snimanja poručila tužiteljima da želi pucati pravim streljivom iz oružja korištenog za film 'The Old Way'. "Tužitelji su joj tada odgovorili: 'Nikada ne pucajte pravim streljivom iz oružja koje se koristi na filmu. Samo manevarska municija – to je ozbiljna pogreška koja uvijek završi suzama.' Na što je Gutierrez-Reed navodno odgovorila: 'Dobro je znati. Ipak ću pucati iz svog.'"

Podsjetimo, Strašna tragedija koja se dogodila krajem 2021. godine na ranču Bonanza Creek, popularnoj filmskoj lokaciji južno od Santa Fea, na snimanju filma "Rust" šokirala je cijeli svijet. Glavni glumac i koproducent projekta Alec Baldwin (64) ispalio je iz filmskog rekvizita, pištolja, i usmrtio 42-godišnju snimateljicu Halynu Hutchins i pritom ranio redatelja Joela Souza (49).

Pištolj je bio napunjen pravim mecima, iako nije smio biti, a Baldwin to nije znao. Naime, asistent redatelja David Halls dao je Baldwinu pištolj u ruke i viknuo "hladan pištolj", što bi značilo da nije napunjen, odnosno da je siguran za ispaljivanje za potrebe snimanja.