održana svjetska premijera filma Jakova Sedlara

Radnja prati šesteročlanu obitelj koja je u Domovinskom ratu punih 260 dana bila lišena slobode

260 dana
260 dana
VL
Autor
Hina
03.11.2025.
u 13:45

Glumačku ekipu filma "260 dana", čija je premijera održana 2. studenog u Osijeku, čine Tim Roth, Armand Assante, Ángela Molina, Sam Hazeldine i Will Godber, uz četrdesetak britanskih, španjolskih i hrvatskih glumaca, a scenarij potpisuje Dominik Sedlar, uz oskarovca Barryja Morrowa kao supervizora

Svjetska premijera hrvatsko- američke koprodukcije filma "260 dana" redatelja Jakova Sedlara, snimljenog po istoimenom autobiografskom romanu Marijana Gubine, održana je u nedjelju, 2. studenog, u punoj osječkoj Sportskoj dvorani "Gradski vrt".

Radnja filma prati tragediju šesteročlane obitelji Gubina u Domovinskom ratu koja je bila lišena slobode i podvrgnuta najstrašnijim i najokrutnijim oblicima nasilja punih 260 dana, tijekom okupacije naselja Dalj uz rijeku Dunav u Osječko-baranjskoj županiji.

Snimanje filma trajalo je od 27. svibnja do 27. lipnja 2024., snimljen je na engleskom jeziku, na nekoliko lokacija u mjestu Gorjani te u Osijeku, Đakovu, Punitovcima i u Vukovaru. Glumačku ekipu čine: Tim Roth, Armand Assante, Ángela Molina, Sam Hazeldine i Will Godber, uz četrdesetak britanskih, španjolskih i hrvatskih glumaca, a scenarij potpisuje Dominik Sedlar, uz oskarovca Barryja Morrowa kao supervizora.

Redatelj Jakov Sedlar rekao je da je zadovoljan rezultatom, jer je na raspolaganju imao sjajnu priču, fenomenalne glumce i postprodukciju u Los Angelesu. Uz to, naglasio je, autorska ekipa film je radila ozbiljno i ništa nije prepustila slučaju. "Film '260 dana' je važan jer je - u današnjem svijetu koji je prepun nemira, ratova i ludosti svake vrste - njegova poruka mir i oprost. To je poruka i autora Marijana Gubine i njegovog života", istaknuo je Sedlar.

Autor istoimene knjige, Marijan Gubina, kazao je da gledanje filma kod njega potiče pomiješane emocije -  s jedne strane je radostan zbog premijere, a s druge strane, tu je i ona mučna strana, zbog svih opisanih scena i situacija. Gubina je naveo da film doslovno prati radnju romana te izrazio uvjerenje da će postići veliki uspjeh, kao i istoimena kazališna predstava koja je 2014. postavljena na repertoar osječkog HNK-a.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić naglasio je da je iznimno važno promicati istinu o Domovinskom ratu, posebice među mladima. "Meni je, kao Vukovarcu, također iznimno bitno da se događaju takvi filmovi, posebice uz današnju obljetnicu stradanja vukovarskog prigradskog naselja Lužac i iznimno sam ponosan zbog premijere", poručio je ministar Vlajčić.

Osječko- baranjska županica Nataša Tramišak ocijenila je da film sigurno nikoga neće ostaviti ravnodušnim, prvenstveno sve one koji su svjedoci Domovinskog rata.  Naglasila je da je Sedlarov film "vrhunsko postignuće hrvatske filmske industrije", a s obzirom na to da je sniman na području Osječko-baranjske županije, vjeruje da će filmska industrija i ubuduće tu pronaći svoje mjesto. Osječki gradonačelnik Ivan Radić ocijenio je da je "260 dana" film za današnje i buduće generacije, jer govori o tome kako je nastala hrvatska država te žrtvi hrvatskih branitelja.

Uoči premijernog prikazivanja publici su se, snimljenim video-porukama, obratili i glumci Tim Roth i Armand Assante.

Ključne riječi
kultura knjiga Marijan Gubina 260 dana premijera film redatelj Jakov Sedlar

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Kupnja