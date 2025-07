Novi osumnjičenik USKOK-a obožavao je društvo starleta, ljubio djevojku koju je izbavio iz 'zlatnog kaveza' i divljao po cesti

U najnovijoj korupcijskoj aferi nedavno je uhićen djelatnik Zagreb parkinga, kojeg se sumnjiči za odavanje informacija iz službenog sustava osobama povezanima s krim-miljeom, ali i drugima koji su bili zainteresirani nabaviti te podatke. Među osumnjičenima koji su obuhvaćeni novom akcijom policije i USKOK-a je Marinko Zovko, poduzetnik kojeg nazivaju i sinom kralja nafte. Prije nekoliko godina već je bio uhićivan zbog divljanja na cestama, a kada se njegovo ime spomene, najčešće ga se povezuje s brojnim starletama s kojima se družio prije zaruka.

U medijima su često znale izlaziti i njegove fotografije u šetnji špicom sa zaručnicom, ekonomisticom Sanjom Jaškom. Marinko se posljednjih godina, otkako je u sretnoj vezi sa Sanjom, poprilično smirio. Zajedno imaju i dijete. Naime, Marinko koji je rodom iz Žepča bio je strašno ponosan kad je 2006. godine s Brabusom dionicu dugu 191 kilometar od Zagreba do Slavonskog Broda prešao za samo 28 minuta. - Ovo je sigurno najbrži automobil u Hrvatskoj. Do Broda mi je trebalo svega 28 minuta. Obožavam brzu vožnju pogotovo kad je cesta čista - priznao je u razgovoru za 24 sata svojevremeno. Ipak, godinama kasnije, 2018. uhićen je jer je automobilom marke Audi vozio čak 245 km/h po zaleđenoj autocesti između Šida i Beograda. Zovka je policija zaustavila kod Sremske Mitrovice. Kad su ga legitimirali i shvatili o kome je riječ, sve im je bilo jasno. Sve policije u regiji ga znaju po divljanju na cestama i za njih je on noćna mora, ali ovaj put nije uspio pobjeći policijskoj Škodi.

Sudac ga je poslao 30 dana u zatvor uz novčanu kaznu od 120.000 dinara i oduzimanje dozvole na devet mjeseci. Kontroverzni hrvatski poduzetnik jedan je od suvlasnika tvrtke 'Zovko Company' koju je naslijedio od oca Ivice Zovka, a pod čijim je okriljem još 15 tvrtki, među kojima su hotel i lanac benzinskih postaja 'Zovko Oil', pišu mediji.

U javnosti je, osim po brzoj vožnji, poznat po tome što je volio boraviti u društvu starleta, manekenki i drugih atraktivnih djevojaka iz javnog života. Jedna od njih bila je starleta Aneli Ahmić, koja je pokušala izgraditi pjevačku karijeru, a danas je u srbijanskom showu 'Elita'. Zovko i Aneli su se tijekom 2015. mogli vidjeti po Dubrovniku, a zbog nje je, kako je pisao Blic, kupio vilu s bazenom u tom gradu. Povezivalo ga se i s pjevačicama, a jedna od njih je Dragica Zlatić koja ga je opisala kao "dobrog momka koji ostavlja odlične napojnice". Naglasila je da njihov odnos nije bio intiman.

No svi se najviše sjećaju njegove veze s Ivom Grgurić, inače pobjednicom ozloglašenog reality programa Zadruga. Oni su bili u ljubavnoj vezi više godina prije njezina nastupa u tom realityju. U Zadruzi, Iva je govorila kako joj Marinko nedostaje zato što su oni prekinuli kada je ona odlučila ući u srpski show. Plakala je i nadala se pomirbi, no Zovko se skrasio sa Sanjom Jaškom iz Zagreba. Sanju često možemo vidjeti na zagrebačkoj špici...