Nova zvijezda serije 'Dar Mar': Moj lik Anđele zamišljam u lepršavoj haljinici, a sebe u vojničkoj opremi

U drugoj sezoni serije “Dar Mar” koja se prikazuje na Novoj TV imamo priliku upoznati mlade glumce pred kojima je, sudeći po reakcijama publike, blistava glumačka budućnost. Među tim mladim talentima je i Magdalena Živaljić Tadić koju u seriji gledamo kao Anđelu, za koju Magdalena kaže da joj je karakterno čista suprotnost, i to nam slikovito objašnjava:

– Anđelu zamišljam u lepršavoj haljinici na nekoj livadi kako miriše cvijeće i igra se s leptirima, a sebe, recimo, u vojničkoj opremi na airsoftu. S biljkama sam na vi, uvene mi i kaktus, Pavo se, doduše, još drži, to je mala orhideja koju sam uzela prije nekih mjesec dana. Sličan nam je pogled na život, Anđela smatra da svaki trenutak života treba iskoristiti i ja se s time slažem i trudim se pratiti tu filozofiju. Na audiciju su je pozvali iz castinga serije i pripala joj je uloga Anđele, a da je ona mogla birati ulogu u seriji, kaže da bi to bila ženska verzija Gabrijela. Rekla nam je i što joj je u radu na ovakvom projektu najbolji dio, a koji dio joj nije baš najdraži.

– Najbolji dio je svakako ekipa s kojom sam imala priliku raditi, zahvalna sam na prilici da radim s toliko dobrih glumaca koji ne samo da su vrhunski glumački partneri i kolege nego i divni ljudi. Ne mogu se stvarno požaliti ni na što, prvi mi je projekt pa me gurala i ta energija, bila sam spremna na sve iako nema te energije koja može olakšati buđenja u zoru – kaže nam glumica u čijoj biografiji stoji kako žonglira, svira klavir i gitaru te pjeva, pa nas je zanimalo kojih bi još pet vještina voljela svladati u skoro vrijeme.

– Već se jako dugo želim okušati u nekoj borilačkoj vještini, o tome sad već neko vrijeme razmišljam, samo da skupim hrabrosti. Htjela bih se upisati i na jahanje, streljaštvo, streličarstvo, ples na svili, naučiti još stranih jezika, sve što ima veze s akrobatikom, pa i parkour. Tek nakon što sam izgovorila sve ovo shvatila sam da ste naglasili u skoro vrijeme – kroz smijeh je kazala Magdalena. Velika je zaljubljenica u igranje PlayStationa i otkriva nam kako se “zarazila” igranjem i u kojim je igrama nepobjediva.

Foto: Nova TV

– Ljubav prema videoigrama gajim odmalena, sve je počelo s prvim PlayStationom, sjećam se da sam danonoćno igrala Crash Bandicoota, pa Tekken, Tomb Raider... ne sjećam se svega. Onda sam u osnovnoj školi prestala jer se to nije smatralo razonodom za djevojčice. U srednjoj školi vratila sam se sa Skyrimom i otad ne stajem. Izgubila sam sigurno 2000 sati života na njemu. Ja sam solo igrač, volim RPG-ove, nisam nikako lik za kompetitivne igre jer kriminalno funkcioniram pod pritiskom, to će vam reći svi koji su sa mnom igrali COD ili Apex, ne daj Bože da svi pomru i ostanem sama – govori nam glumica koja je završila preddiplomski studij glume i lutkarstva na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku te je iste te godine upisala diplomski studij glume. Osim glume, razmatrala je i druge opcije. – Akademija je oduvijek, još od osnovne škole, bila prva opcija i to se nikada nije mijenjalo, ali ja sam se uvijek zanimala i za sto drugih stvari. Druga opcija bila je psihologija, pa anglistika, fizika me isto jako zanimala, zanima me i danas i volim o tome čitati i istraživati i drago mi je što ipak na kraju svega to mogu istraživati, kako bi se reklo, “on my terms” – kaže Magdalena. S guštom dolazi na snimanja jer je, kako kaže, ekipa s kojom radi stvarno smiješna i prezabavna, ali to ne utječe na kvalitetu rada i scene rijetko ponavljaju.

– Nije nam se često događalo da su se scene morale previše puta ponavljati, ali bilo je i takvih bisera kad sam, recimo, usred scene Petra oslovila s Petar umjesto Gabrijel. Najljepša je histerija i smijanje koje krene u takvim trenucima, ali brzo se skuliramo – kaže glumica. Rodila se u Vinkovcima, ali odrasla je u Vukovaru uz koji je vežu lijepe uspomene: – Igranje na školskom igralištu oko kojeg smo si pravili baze, izmišljali igre, sve se tamo događalo. Zime na klizalištu, prve kave, spuštanje na vrećama po snijegu s brda na Olajnici, kupanje na Adi, to su neke od uspomena. Njezin rad već su primijetili i struka i publika te je za na Gumbekovim danima osvojila nagradu za najbolju žensku ulogu u predstavi “Osijek Cabaret” gdje igra dvije ženske uloge. – Nisam se ni najmanje nadala nagradi i beskrajno sam zahvalna na njoj. To mi je jedan jako drag projekt, uživam i u jednoj i u drugoj ulozi. Potpuno su različite u karakterima i u načinu pjevanja i igre. Kroz jednu sam dobila senzualnost i gracioznost, kroz drugu brzinu, nepredvidivost i dinamičnost. Uvijek je lijepo kada se trud isplati i prepozna – veli. Na pitanje postoji li netko tko joj je već osvojio srce, Magdalena nam otkriva kako zasad ima samo “celebrity crush”.

– Ovo će sada biti jako kontroverzno s obzirom na to da sam već priznala vezu s Chrisom Evansom, ali neki dan mi je iskočila slika Iana Somerhaldera pa su mi se vratili neki stari osjećaji – vragolasto nam odgovara. Za kraj je pitamo kakvu ulogu priželjkuje nakon “Dar Mara”, vidi li se možda u nekom kazalištu ili bi radije bila slobodnjak.

– Nemam neku posebnu ulogu koju priželjkujem, neka me iznenadi. Trenutačno mi odgovara ovakav život u kojem je sve neizvjesno i nepredvidivo, motivira me da konstantno radim na sebi i da ne stajem. Kasnije u životu sigurno ću se htjeti usidriti negdje, ali sada još ne razmišljam o tome – kaže Magdalena.

