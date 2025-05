Nova TV je po tko zna koji put pokazala kako treba izgledati program kada se bira novi papa

David Skoko: Jesti na cesti, HRT 1, tri ruže

David Skoko je s godinama postao tako prirodan i ležeran voditelj da tih pola sata, koliko traje epizoda njegovo serijala "Jesti na cesti", proleti. Ovaj put Skoko razgovora s cijenjenim kolegama chefovima u njihovim lokalnim sredinama, a razgovori teku tako da ih je lako zamisliti i bez televizijskih kamera koji ih bilježe ovom prigodom. Ovaj je tjedan Skoko sa svojim kombijem, u kojem s gostujućim chefom priprema autentični hrvatski street food, posjetio Korčulu i chefa Marka Turkovića. Mladi Turković inače vodi hit restoran Bekal na zagrebačkoj Trešnjevci gdje sve priprema na živoj vatri, ali je rodom s Korčule i tamo se u doba najveće turističke špice, dok njegovi kolege chefovi se znoje, može odmarati. Kako je autor ovih redaka gledao i putopis Phila Rosenthala na Netflixu i epizodu u Hrvatskoj kada je posjetio i Split i Korčulu, mora se reći da je ova Skokina epizoda nekoliko koplja iznad Rosenthalove, prije svega jer se u ovom slučaju oba aktera jednako prirodno ponašaju, ali i zato što smo vidjeli kako se može jesti savršena hrana od lokalnih sastojaka iz vrta i Jadranskog mora.

Večera za 5, RTL, tri kaktusa

RTL je odlučio i dalje cijediti popularnost netom završene sezone "Gospodina Savršenog" te je natjecateljice iz tog showa ubacio u svoj dugogodišnji kuharski reality serijal za kuhare amatere koji, budimo iskreni, svoju publiku više zabavljaju jeftinim forama natjecatelja koji više vole popiti i zaplesati nego kuhati. Natjecateljice iz "Gospodina Savršenog" u "Večeri za 5" ispale su puno veći promašaj nego smo to očekivali jer očito niti kuhaju, niti su nešto posebno zabavne. Producenti su u prvom tjednu gostovanja natjecateljica iz "Gospodina" računali na neke iskre i incidente jer su sparili Maidu i Saru koje su na otoku Rodosu bile u katastrofalnim odnosima, no na kraju su i one ispale miroljubive i u dobrim odnosima pa je i to pridonijelo sveukupnoj uspavanki. Najveće uzbuđenje je bilo kada je Ana slučajno srušila stol. I u drugom tjednu se očekuju natjecateljice koje smo gledali u borbi na Rodosu, pa se nadamo da neće proći previše vremena nego će veseli Prigorci i Slavonci moći gledati jedne druge za štednjakom.

Bijeli dim, HRT, četiri kaktusa

Ne znam kada je toliko milijuna ljudi gledalo u neki dimnjak u izravnom prijenosu kao u srijedu navečer nakon prvog glasanja kardinala zatvorenih u konklavi. Cijeli svijet je bio u iščekivanju bijelog dima. No informativna redakcija HRT-a očito je cijepljena od takve vrste uzbuđenja, za njih je znak koji javlja da imamo novog papu nešto na razini kašnjenja autobusa ZET-a jer oni bijeli dim iz dimnjaka na Sikstinskoj kapeli, koji možeš vidjeti nekoliko puta u životu, svojim gledateljima nisu pokazali. Kad je prokuljao vatikanski dim, na Prvom programu HRT-a je uredno išla "Potjera", koja ne ide uživo nego je unaprijed snimljena i normalno je se može i treba prekinuti radi takve izvanredne vijesti. Što je najgore, HRT ima i Četvrti program koji bi trebao biti punokrvni news kanal i osnovna djelatnost bi mu trebala biti reakcija na svjetske izvanredne vijesti, a tamo je uobičajeno išla "Županijska panorama", da bi se tek nakon nje pustio neki signal iz Vatikana na kojem su pričali strani novinari, a bijeli je dim je već bio povijest. Za vrijeme "Potjere" se samo kratko ukazala traka na vrhu ekrana da je izabran novi papa, a kanije je puštana najava emisije "Habemus papam" od 20.10 sati, čime se samo dodatno skrenula pozornost na to kako su spori. Na žalost HRT-a, već desetljećima u Hrvatskoj postoji Nova TV koja je po tko zna koji put javnoj televiziji pokazala kako se to radi. Odmah je pokrenula Izvanredne vijesti u kojima su njihovi gledatelji mogli pratiti ne samo bijeli dim nego gledati i slušati Ivanu Petrović izravno iz Vatikana. Najviše žalosti bojazan da sutradan na HRT-ovim kolegijima nije bilo analize zašto su tako loše reagirali, odnosno nisu reagirali, i po tko zna koji put zakinuli pretplatnike, za razliku od one televizije kojoj gledatelji ništa ne plaćaju.

Ivana Petrović, Nova TV, tri ruže

Reporterka Nove TV Ivana Petrović sama je rekla da bi joj ovo trebalo biti zadnji put da se javljala uživo iz Vatikana tijekom izbora novog pape, da će eventualno idući put komentirati iz studija svoje televizije, tako da je ovo pohvala za sva javljanja iz Vatikana svih ovih godina i stručno objašnjavanje svih pojava u Crkvi i samoj državi u kojoj stoluje papa. I ovaj put se uključila odmah kada se pojavio bijeli dim te bila uživo u programu iduća tri sata. Kolegica Petrović je sada najduže akreditirana novinarka iz Hrvatske u press sustavu, iz Vatikana je izvještavala još dok je radila na HRT-u u doba pape Ivana Pavla II te nas i to nakon priče o bijelom dimu podsjeća što televizija i bilo koji drugi kolektiv može raditi ako ima prave ljude.