VIDEO Ante Gelo zasvirao na trajektu i najavio spektakl: Ovako počinje tjedan posvećen Oliveru

"Na trajektu" - kratak je, ali snažan opis koji je cijenjeni glazbenik Ante Gelo priložio uz svoju posljednju objavu na Instagramu, koja je brzo privukla pažnju pratitelja. Video prikazuje naizgled spontanu svirku u potpuno nesvakidašnjem ambijentu - na garažnoj palubi trajekta, među automobilima i žutim linijama za parkiranje. U širokom kadru vidi se industrijski interijer broda, a kamera se zatim spušta na Gela koji čuči na zelenom podu pokraj crnog automobila. Sa svojom prepoznatljivom 'sunburst' akustičnom gitarom u rukama, izvodi pjesmu dok mu se prijatelj s kapom na glavi nasmiješeno pridružuje pjevanjem. Jeka prostrane garaže daje poseban, sirov zvuk ovoj intimnoj izvedbi, a cijela scena odiše opuštenom i zarazno pozitivnom energijom. "Vidimo se na trajektu... za koji sat", poručuje Gelo na kraju snimke uz osmijeh, mašući u kameru. Iako djeluje kao slučajan trenutak opuštanja, ovaj video ima puno dublje značenje.

Objava je, naime, nastala u splitskoj trajektnoj luci točno na dan otvorenja festivala "Trag u beskraju", posvećenog sjećanju na legendarnog Olivera Dragojevića. Hashtag #tragubeskraju nedvojbeno povezuje ovu svirku s jednim od najočekivanijih glazbenih događaja u Hrvatskoj, koji se od 26. do 31. srpnja održava u Oliverovoj rodnoj Veloj Luci na Korčuli. Upravo je koncert na trajektu koji plovi od Splita do Vele Luke postao tradicionalni i jedinstveni početak cijele manifestacije, a ove godine čast da glazbom isprate putnike pripala je upravo Ante Gelo Bandu. Ova snimka s palube stoga je svojevrsni "uvod u uvod", neformalna najava onoga što putnike i obožavatelje čeka na putu prema Oliverovu otoku. Reakcije pratitelja bile su ispunjene oduševljenjem. "A koja Gitara!!!", pohvalila je jedna pratiteljica instrument, dok je druga komentarom najbolje sažela emociju trenutka: "Je li ovo put za raj?".

Ovo je za cijenjenog glazbenika, skladatelja i aranžera iznimno ispunjeno ljeto. Sredinom lipnja vratio se iz Sjedinjenih Američkih Država gdje je s Tajči nastupao u Dallasu za navijače na Svjetskom prvenstvu u nogometu. Nedugo zatim, početkom lipnja, u privatnosti je uplovio u bračnu luku s poznatom glumicom Jelenom Perčin. Sada je u potpunosti posvećen festivalu u Veloj Luci, događaju koji za njega, kao i za brojne druge glazbenike i publiku, ima duboko osobno i profesionalno značenje.

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Njegova objava s trajekta stoga nije samo običan video s putovanja. To je savršen, neformalan i emotivan početak tjedna koji slavi život i djelo jednog od najvećih hrvatskih glazbenika. Prikazuje kako Oliverova glazba nastavlja živjeti na najljepši mogući način - u srcima njegovih prijatelja, na palubama brodova koji plove prema njegovu otoku i među publikom koja s nestrpljenjem iščekuje još jedan "Trag u beskraju".