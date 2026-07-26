U 'Zabranjenoj ljubavi' glumio je svećenika: Na TV se vratio tek 15 godina kasnije i potpuno se promijenio

Hrvatski televizijski, filmski i kazališni glumac Robert Plemić nedavno je proslavio svoj 56. rođendan. Publika ga trenutačno prati u seriji 'U dobru i zlu', gdje tumači lik brižnog oca Drage Šimata, što mu je prvi televizijski angažman nakon punih 15 godina izbivanja s malih ekrana. Gledatelji ga se najviše sjećaju po ulozi kontroverznog svećenika Luke Laušića iz kultne sapunice 'Zabranjena ljubav'. Posebno su ostale upamćene scene s likom Ive, zbog koje je njegov lik razmišljao o napuštanju svećeničkog poziva, no na koncu je ipak ostao vjeran svojoj službi. Osim toga, ostvario je i manju ulogu liječnika glavne junakinje Lorene Levaj u popularnoj seriji 'Najbolje godine'.

Foto: Nova TV

Uoči početka emitiranja novog projekta, Plemić je za Dnevnik.hr objasnio kako je tijekom dugogodišnje pauze bio isključivo posvećen kazalištu. Priznao je da mu ova promjena godi te da se, unatoč velikoj ljubavi prema teatru i procesu stvaranja uloga, pomalo zasitio tog zahtjevnog medija. Istaknuo je kako mu je angažman na Novoj TV stigao u pravom trenutku kao dobrodošlo osvježenje.

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Glumac se osvrnuo i na svoj obiteljski život sa suprugom Suzanom, naglasivši kako privatnost radije čuva unutar svoja četiri zida. Otkrio je da su u braku već dvadeset dvije godine te da imaju dvojicu sinova, Barda i Morisa. Suprugu je opisao kao svoju najveću podršku čije mu je mišljenje najvažnije zbog dugogodišnje bliskosti i apsolutne iskrenosti koja vlada među njima, zaključivši kako njih četvero čine nerazdvojan tim.